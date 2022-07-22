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    Мещеряков: «Аршавин предложил распустить легионеров? Пусть это реализуют в «Зените»

    Бывший глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал предложение заместителя генерального директора «Зенита» Андрея Аршавина распустить легионеров РПЛ.

    – Я всегда выступал за развитие нашей молодежи. И «Локомотив» все для этого делал. Хочет Андрей Аршавин это сделать – пусть в «Зените» это реализуют.

    – Вряд ли. «Зенит» объявил о продлении контракта с Венделом.

    – Но Аршавин занимает определенную должность в «Зените». Думаю, это будет очень хорошим. А все остальные на него посмотрят.

    – Вы считаете, что все остальные клубы поддержат «Зенит»?

    – Давайте посмотрим. У нас целый ряд людей больше любят говорить, чем делать.

    – А вообще, нужны легионеры в российском футболе без еврокубков?

    – Я еще раз повторю, что всегда был заинтересован прежде всего в развитии российских молодых футболистов. Весь вопрос в том, что им на поле надо у кого-то учиться. И третье. Если один из руководителей «Зенита» выступает с подобными заявлениями, то я считаю, что соответствующий клуб должен их поддержать.

    • Российский футбол отстранен от международного.
    • Пока отстранение действует до конца сезона-2022/23.
    • На прошлой неделе CAS отклонил апелляции клубов РПЛ на дисквалификацию.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1190

      tushkanlz 38 минут назад

      Гастарбайтеры и сами убегают из рпл , увидев более выгодные контракты , и нет нужды в разгоне. Платить соответственно - и все дела. И пусть остаются одни аборигены - наши "виртуозы мяча" и пара...

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      Рейтинг: +117

      RedMaksim97 49 минут назад

      Бомжавина ****'

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      Рейтинг: +7208

      nik55 50 минут назад

      они скорее Аршавина выбросят чем легионеров

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      Рейтинг: +1870

      Bozigit 1 час назад

      ))))))))))))))))))))))))))))))))))

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