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  • Мещеряков: «Аршавин предложил распустить легионеров? Пусть это реализуют в «Зените»

Мещеряков: «Аршавин предложил распустить легионеров? Пусть это реализуют в «Зените»

22 июля 2022, 21:15
8

Бывший глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал предложение заместителя генерального директора «Зенита» Андрея Аршавина распустить легионеров РПЛ.

– Я всегда выступал за развитие нашей молодежи. И «Локомотив» все для этого делал. Хочет Андрей Аршавин это сделать – пусть в «Зените» это реализуют.

– Вряд ли. «Зенит» объявил о продлении контракта с Венделом.

– Но Аршавин занимает определенную должность в «Зените». Думаю, это будет очень хорошим. А все остальные на него посмотрят.

– Вы считаете, что все остальные клубы поддержат «Зенит»?

– Давайте посмотрим. У нас целый ряд людей больше любят говорить, чем делать.

– А вообще, нужны легионеры в российском футболе без еврокубков?

– Я еще раз повторю, что всегда был заинтересован прежде всего в развитии российских молодых футболистов. Весь вопрос в том, что им на поле надо у кого-то учиться. И третье. Если один из руководителей «Зенита» выступает с подобными заявлениями, то я считаю, что соответствующий клуб должен их поддержать.

  • Российский футбол отстранен от международного.
  • Пока отстранение действует до конца сезона-2022/23.
  • На прошлой неделе CAS отклонил апелляции клубов РПЛ на дисквалификацию.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Аршавин Андрей
Комментарии (8)
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Bozigit
1658515411
))))))))))))))))))))))))))))))))))
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nik55
1658516670
они скорее Аршавина выбросят чем легионеров
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RedMaksim97
1658516735
Бомжавина ****'
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tushkanlz
1658517377
Гастарбайтеры и сами убегают из рпл , увидев более выгодные контракты , и нет нужды в разгоне. Платить соответственно - и все дела. И пусть остаются одни аборигены - наши "виртуозы мяча" и пара...
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PAREVG.
1658519751
А зачем бомжеклубу вообще легионеры? У них есть карманный РФС, ВАР и судейский корпус. Они вторую звезду, о которой мечтает их главный болельщик, даже дублем выиграют.
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житель СПб
1658545586
Такое впечатление, что Андрей на руководящих должностях в клубе не для принятия решений - а для красивого представительства. Поэтому его высказывания сами по себе - а политика клуба - сама по себе. Они не взаимосвязаны.
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