Мещеряков: «Аршавин предложил распустить легионеров? Пусть это реализуют в «Зените»

Бывший глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал предложение заместителя генерального директора «Зенита» Андрея Аршавина распустить легионеров РПЛ.
– Я всегда выступал за развитие нашей молодежи. И «Локомотив» все для этого делал. Хочет Андрей Аршавин это сделать – пусть в «Зените» это реализуют.
– Вряд ли. «Зенит» объявил о продлении контракта с Венделом.
– Но Аршавин занимает определенную должность в «Зените». Думаю, это будет очень хорошим. А все остальные на него посмотрят.
– Вы считаете, что все остальные клубы поддержат «Зенит»?
– Давайте посмотрим. У нас целый ряд людей больше любят говорить, чем делать.
– А вообще, нужны легионеры в российском футболе без еврокубков?
– Я еще раз повторю, что всегда был заинтересован прежде всего в развитии российских молодых футболистов. Весь вопрос в том, что им на поле надо у кого-то учиться. И третье. Если один из руководителей «Зенита» выступает с подобными заявлениями, то я считаю, что соответствующий клуб должен их поддержать.
- Российский футбол отстранен от международного.
- Пока отстранение действует до конца сезона-2022/23.
- На прошлой неделе CAS отклонил апелляции клубов РПЛ на дисквалификацию.