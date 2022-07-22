Мещеряков: «Аршавин предложил распустить легионеров? Пусть это реализуют в «Зените»

Бывший глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал предложение заместителя генерального директора «Зенита» Андрея Аршавина распустить легионеров РПЛ.

– Я всегда выступал за развитие нашей молодежи. И «Локомотив» все для этого делал. Хочет Андрей Аршавин это сделать – пусть в «Зените» это реализуют.

– Вряд ли. «Зенит» объявил о продлении контракта с Венделом.

– Но Аршавин занимает определенную должность в «Зените». Думаю, это будет очень хорошим. А все остальные на него посмотрят.

– Вы считаете, что все остальные клубы поддержат «Зенит»?

– Давайте посмотрим. У нас целый ряд людей больше любят говорить, чем делать.

– А вообще, нужны легионеры в российском футболе без еврокубков?

– Я еще раз повторю, что всегда был заинтересован прежде всего в развитии российских молодых футболистов. Весь вопрос в том, что им на поле надо у кого-то учиться. И третье. Если один из руководителей «Зенита» выступает с подобными заявлениями, то я считаю, что соответствующий клуб должен их поддержать.