«Перед каждой игрой в Москве мы сидели в казино, и ничего страшного – побеждали». Аршавин – о «Зените» при Петржеле

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил о совместной работе с тренером Властимилом Петржелой.

– В команду пришел человек из Европы – Петржела. Какие изменение стало главным шоком для вас?

– Шока не было. Просто подход вне поля стал гораздо более спокойным. Его вообще не волновало, кто куда ходит и как себя ведет. Петржеле было важно только то, что происходит на поле.

Он перед первым сезоном сказал: «Хочу поехать в Дубай, чтобы ребятки выглядели загорелыми и красивыми в первом туре». Представляете, чтобы Юрий Андреевич [Морозов] такое предложил?

У «Зенита» все было обкатано: последний сбор должен быть при такой же погоде, как в России. Поэтому всегда ездили в Голландию.

На выездах в Москве жили в гостинице «Орленок», там было казино. Так мы перед каждой игрой там сидели. И ничего страшного, побеждали.

Петржелу волновало только поле. А за полем мы могли себя вести, как обычные люди.

– То есть история от Владислава Радимова про то, как полночи играли в казино, а потом вышли и победили 4:0 на выезде – это правда.

– Так и было. Мы вели себя раскрепощенно. Петржела поменял нам менталитет, сознание. Мы приезжали в сборную, а на нас смотрели как на инопланетян.

Потом говорили, что Хиддинк принес что-то новое, но для тех, кто был в «Зените», ничего нового в этом подходе не было.