«Перед каждой игрой в Москве мы сидели в казино, и ничего страшного – побеждали». Аршавин – о «Зените» при Петржеле

Аршавин с Быстровым бывали частенько в казино Астория при одноимённой гостинице в центре Питера…все остальные обычно в казино Конти или Олимпия! Бухали круто, играли по мелочи…но про футбол не забывали!
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил о совместной работе с тренером Властимилом Петржелой.
– В команду пришел человек из Европы – Петржела. Какие изменение стало главным шоком для вас?
– Шока не было. Просто подход вне поля стал гораздо более спокойным. Его вообще не волновало, кто куда ходит и как себя ведет. Петржеле было важно только то, что происходит на поле.
Он перед первым сезоном сказал: «Хочу поехать в Дубай, чтобы ребятки выглядели загорелыми и красивыми в первом туре». Представляете, чтобы Юрий Андреевич [Морозов] такое предложил?
У «Зенита» все было обкатано: последний сбор должен быть при такой же погоде, как в России. Поэтому всегда ездили в Голландию.
На выездах в Москве жили в гостинице «Орленок», там было казино. Так мы перед каждой игрой там сидели. И ничего страшного, побеждали.
Петржелу волновало только поле. А за полем мы могли себя вести, как обычные люди.
– То есть история от Владислава Радимова про то, как полночи играли в казино, а потом вышли и победили 4:0 на выезде – это правда.
– Так и было. Мы вели себя раскрепощенно. Петржела поменял нам менталитет, сознание. Мы приезжали в сборную, а на нас смотрели как на инопланетян.
Потом говорили, что Хиддинк принес что-то новое, но для тех, кто был в «Зените», ничего нового в этом подходе не было.
- Петржела возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год.
- Он выиграл с петербуржцами Кубок лиги-2003, а также серебряные медали чемпионата.