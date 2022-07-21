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  • «Перед каждой игрой в Москве мы сидели в казино, и ничего страшного – побеждали». Аршавин – о «Зените» при Петржеле

«Перед каждой игрой в Москве мы сидели в казино, и ничего страшного – побеждали». Аршавин – о «Зените» при Петржеле

21 июля 2022, 20:16
7

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил о совместной работе с тренером Властимилом Петржелой.

– В команду пришел человек из Европы – Петржела. Какие изменение стало главным шоком для вас?

– Шока не было. Просто подход вне поля стал гораздо более спокойным. Его вообще не волновало, кто куда ходит и как себя ведет. Петржеле было важно только то, что происходит на поле.

Он перед первым сезоном сказал: «Хочу поехать в Дубай, чтобы ребятки выглядели загорелыми и красивыми в первом туре». Представляете, чтобы Юрий Андреевич [Морозов] такое предложил?

У «Зенита» все было обкатано: последний сбор должен быть при такой же погоде, как в России. Поэтому всегда ездили в Голландию.

На выездах в Москве жили в гостинице «Орленок», там было казино. Так мы перед каждой игрой там сидели. И ничего страшного, побеждали.

Петржелу волновало только поле. А за полем мы могли себя вести, как обычные люди.

– То есть история от Владислава Радимова про то, как полночи играли в казино, а потом вышли и победили 4:0 на выезде – это правда.

– Так и было. Мы вели себя раскрепощенно. Петржела поменял нам менталитет, сознание. Мы приезжали в сборную, а на нас смотрели как на инопланетян.

Потом говорили, что Хиддинк принес что-то новое, но для тех, кто был в «Зените», ничего нового в этом подходе не было.

  • Петржела возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год.
  • Он выиграл с петербуржцами Кубок лиги-2003, а также серебряные медали чемпионата.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Петржела Властимил
Комментарии (7)
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серега кашин
1658425546
что то не припоминается о победах
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Enter2006
1658425610
Есть чем гордиться, перед каждой игрой в казино сидели... Тьфу!
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САДЫЧОК
1658426181
А , вот , что Петржела . на тренировках спал . в кабинете- Аршавин не говорит и что помощник проводил тренировки !
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Фердя
1658427674
Аршавин с Быстровым бывали частенько в казино Астория при одноимённой гостинице в центре Питера…все остальные обычно в казино Конти или Олимпия! Бухали круто, играли по мелочи…но про футбол не забывали!
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Красногорск_Фан
1658428779
Остапа понесло (с)
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111Hunter111
1658429240
С таким административным ресурсом можно и на поле не выходить.
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