На Ивана Игнатьева претендовали клубы из Сербии, Турции и Саудовской Аравии

Алан Агузаров, агент нападающего Ивана Игнатьева, рассказал, какие еще были предложения у игрока, выбравшего в итоге «Локомотив».

«Кроме «Локо», было несколько вариантов. Конкретика была от топового клуба Сербии, нескольких клубов Турции и клуба из Саудовской Аравии. Из этических соображений не буду говорить, что это за команды.

Мы изначально отдавали предпочтение «Локомотиву», хотя с финансовой стороны другие клубы давали существенно более высокие условия.

Как таковых переговоров с Цорном мы не вели. Он просто озвучил условия, мы на них согласились.

Превалирующим фактором послужили заинтересованность в Иване тренерского штаба и сам разговор с главным тренером, а также очень хороший микроклимат в коллективе», – заявил представитель 23-летнего форварда.