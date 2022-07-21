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На Ивана Игнатьева претендовали клубы из Сербии, Турции и Саудовской Аравии

Алан Агузаров, агент нападающего Ивана Игнатьева, рассказал, какие еще были предложения у игрока, выбравшего в итоге «Локомотив».

«Кроме «Локо», было несколько вариантов. Конкретика была от топового клуба Сербии, нескольких клубов Турции и клуба из Саудовской Аравии. Из этических соображений не буду говорить, что это за команды.

Мы изначально отдавали предпочтение «Локомотиву», хотя с финансовой стороны другие клубы давали существенно более высокие условия.

Как таковых переговоров с Цорном мы не вели. Он просто озвучил условия, мы на них согласились.

Превалирующим фактором послужили заинтересованность в Иване тренерского штаба и сам разговор с главным тренером, а также очень хороший микроклимат в коллективе», – заявил представитель 23-летнего форварда.

  • Игнатьев перешел в «Локо» на правах свободного агента.
  • Стороны заключили контракт по схеме «1+2».
  • Новичок команды взял 9-й номер.

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Источник: «Чемпионат»

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