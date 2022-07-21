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  • Аршавин назвал единственного вратаря, способного усилить «Зенит»

Аршавин назвал единственного вратаря, способного усилить «Зенит»

21 июля 2022, 11:25
9

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что среди российских голкиперов только Матвей Сафонов сильнее нынешних вратарей петербургской команды.

«Главный защитник (Даниила) Одоевского – это сам Слава Малафеев. Он привел Даню в «Зенит», подписал с ним контракт и поддерживает его.

Моя позиция простая – в России нет вратарей, которые нас усилят, кроме Сафонова. Какой смысл тратить деньги?

У нас есть сильные Одоевский и (Давид) Бязров. На данном этапе Одоевский лучше, но мы в кулуарах академии считаем, что Бязров не хуже и очень силен ментально. Я бы тратил деньги только на Сафонова.

Никакого протекционизма лично к Одоевскому я не испытываю. Считаю, что он большой талант, но у нас есть и другие хорошие вратари.

Миша Кержаков для меня тоже вратарь, который ничем не хуже тех, кого мы покупаем. Он питерский, давным-давно здесь.

Поэтому моя позиция такая: я был против того, чтобы идти на поводу у (Андрея) Лунева и платить ему деньги, которые он хотел», – сказал Аршавин.

  • 23-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
  • В прошлом сезоне он пропустил 27 голов в 27 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Аршавин Андрей Сафонов Матвей
Комментарии (9)
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inzek
1658393525
и все им мало, все им мало.....
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Enter2006
1658394349
Что-то Лантратова подслили из-за долбанутого болбоя из СКА. А вратарь то тоже очень хороший.
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basil2591
1658396949
... для чего он им? собрались кубок азии выигрывать?
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DOCTOR PENALTY
1658398903
Правильно Шава рассуждает, своих вратарей растить надо. Они не входят в категорию дорогих покупок, их покупают за относительно небольшие деньги, поэтому от распила отдача не такая, как от других амплуа, а это шанс для русских пацанов. Ну хоть в чём-то должна быть мера и совесть.
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житель СПб
1658405065
Полностью согласен насчет Сафонова! НО есть еще и отличные вратари Спартака.
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ААМ
1660743867
Здесь Аршавин прав.
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