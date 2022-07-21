Аршавин назвал единственного вратаря, способного усилить «Зенит»

Что-то Лантратова подслили из-за долбанутого болбоя из СКА.
А вратарь то тоже очень хороший.
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что среди российских голкиперов только Матвей Сафонов сильнее нынешних вратарей петербургской команды.
«Главный защитник (Даниила) Одоевского – это сам Слава Малафеев. Он привел Даню в «Зенит», подписал с ним контракт и поддерживает его.
Моя позиция простая – в России нет вратарей, которые нас усилят, кроме Сафонова. Какой смысл тратить деньги?
У нас есть сильные Одоевский и (Давид) Бязров. На данном этапе Одоевский лучше, но мы в кулуарах академии считаем, что Бязров не хуже и очень силен ментально. Я бы тратил деньги только на Сафонова.
Никакого протекционизма лично к Одоевскому я не испытываю. Считаю, что он большой талант, но у нас есть и другие хорошие вратари.
Миша Кержаков для меня тоже вратарь, который ничем не хуже тех, кого мы покупаем. Он питерский, давным-давно здесь.
Поэтому моя позиция такая: я был против того, чтобы идти на поводу у (Андрея) Лунева и платить ему деньги, которые он хотел», – сказал Аршавин.
- 23-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- В прошлом сезоне он пропустил 27 голов в 27 матчах.
- Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.