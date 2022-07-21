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Аршавин назвал единственного вратаря, способного усилить «Зенит»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что среди российских голкиперов только Матвей Сафонов сильнее нынешних вратарей петербургской команды.

«Главный защитник (Даниила) Одоевского – это сам Слава Малафеев. Он привел Даню в «Зенит», подписал с ним контракт и поддерживает его.

Моя позиция простая – в России нет вратарей, которые нас усилят, кроме Сафонова. Какой смысл тратить деньги?

У нас есть сильные Одоевский и (Давид) Бязров. На данном этапе Одоевский лучше, но мы в кулуарах академии считаем, что Бязров не хуже и очень силен ментально. Я бы тратил деньги только на Сафонова.

Никакого протекционизма лично к Одоевскому я не испытываю. Считаю, что он большой талант, но у нас есть и другие хорошие вратари.

Миша Кержаков для меня тоже вратарь, который ничем не хуже тех, кого мы покупаем. Он питерский, давным-давно здесь.

Поэтому моя позиция такая: я был против того, чтобы идти на поводу у (Андрея) Лунева и платить ему деньги, которые он хотел», – сказал Аршавин.

  • 23-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
  • В прошлом сезоне он пропустил 27 голов в 27 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +3761

    Enter2006 25 минут назад

    Что-то Лантратова подслили из-за долбанутого болбоя из СКА.
    А вратарь то тоже очень хороший.

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    Рейтинг: +1739

    fakeid 36 минут назад

    ну тут оракулом быть не надо, чтобы назвать сафонова не глядя. наверняка семак после каждой игры подходил к нему и говорил "пойдёшь к нам?". а тот всё европу ждёт. ну может и дождётся однажды, почему нет.

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    Рейтинг: +931

    inzek 39 минут назад

    и все им мало, все им мало.....

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