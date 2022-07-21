Аршавин назвал условие для ухода Кравцова из «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прояснил будущее полузащитника Кирилла Кравцова.

«По позиции Кравцов – не Вендел, но Кирилл сильный футболист. Думаю, он будет играть в сборной России. По своему году он уже играл за сборную.

Думаю, сейчас ему лучше уйти из «Зенита». Он бы и ушел, если бы не ситуация с Венделом. Если все разрешится нормально, Кравцов уйдет», – сказал Аршавин.