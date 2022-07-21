Аршавин назвал условие для ухода Кравцова из «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прояснил будущее полузащитника Кирилла Кравцова.
«По позиции Кравцов – не Вендел, но Кирилл сильный футболист. Думаю, он будет играть в сборной России. По своему году он уже играл за сборную.
Думаю, сейчас ему лучше уйти из «Зенита». Он бы и ушел, если бы не ситуация с Венделом. Если все разрешится нормально, Кравцов уйдет», – сказал Аршавин.
- Кравцов с февраля выступал на правах аренды за «Нижний Новгород».
- Он провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
- «Зенит» ведет переговоры с Венделом о продлении контракта.
Источник: «Р-Спорт»