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У «Барсы» возникли проблемы с продажей маек Левандовски – все из-за буквы в фамилии поляка

«Барселона» начала продавать в фирменных магазинах форму новичка Роберта Левандовски, но столкнулась с проблемой.

В магазинах для изготовления формы не хватает буквы «W». В испанском языке она редко используется, как и в фамилиях футболистов «Барселоны», и до трансфера Левандовски необходимости в ней в магазинах не было.

  • В фамилии Левандовски две буквы «W».
  • «Барселона» купила Левандовски у «Баварии» за 45 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.

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Источник: твиттер «Матч ТВ»

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