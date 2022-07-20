У «Барсы» возникли проблемы с продажей маек Левандовски – все из-за буквы в фамилии поляка

«Барселона» начала продавать в фирменных магазинах форму новичка Роберта Левандовски, но столкнулась с проблемой.
В магазинах для изготовления формы не хватает буквы «W». В испанском языке она редко используется, как и в фамилиях футболистов «Барселоны», и до трансфера Левандовски необходимости в ней в магазинах не было.
- В фамилии Левандовски две буквы «W».
- «Барселона» купила Левандовски у «Баварии» за 45 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
Источник: твиттер «Матч ТВ»