На звание лучшего игрока года в Африке претендуют три футболиста

Африканская конфедерация футбола опубликовала финальный список номинантов на звание лучшего игрока континента в этом году.
За победу поборются три футболиста:
- Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);
- Эдуар Менди («Челси», Сенегал);
- Садио Мане («Бавария», Сенегал).
Победитель будет объявлен в четверг на церемонии в Рабате путем голосования, в котором примут участие:
- технический комитет конфедерации;
- средства массовой информации;
- главные тренеры и капитаны сборных.
Источник: сайт Африканской конфедерации футбола