Аршавин: «Все рады, что «Зенит» не с 1-го тура на 1-м месте»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о начавшемся сезоне РПЛ.

«Обидно [упустили очки в первом туре], но с другой стороны всем остальным хорошо. Все рады, что интрига сохраняется и «Зенит» не с первого тура на первом месте.

Тройка фаворитов сезона РПЛ? Ну, «Зенит» будет точно. Остальные команды мне трудно оценить, потому что я некоторых не видел, даже не понимаю, в каком они будут состоянии. Мне кажется, «Ростов» может выстрелить, потому что в команде много игроков, почти все русские, перспективные.

Аутсайдеры сезона? Скорее всего, новички РПЛ постараются не вылететь. Так обычно бывает. Составы у них не самые сильные. Думаю, «Факелу» будет очень трудно, хотя в Воронеже любят футбол», – сказал Аршавин.