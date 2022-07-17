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Аршавин: «Все рады, что «Зенит» не с 1-го тура на 1-м месте»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о начавшемся сезоне РПЛ.

«Обидно [упустили очки в первом туре], но с другой стороны всем остальным хорошо. Все рады, что интрига сохраняется и «Зенит» не с первого тура на первом месте.

Тройка фаворитов сезона РПЛ? Ну, «Зенит» будет точно. Остальные команды мне трудно оценить, потому что я некоторых не видел, даже не понимаю, в каком они будут состоянии. Мне кажется, «Ростов» может выстрелить, потому что в команде много игроков, почти все русские, перспективные.

Аутсайдеры сезона? Скорее всего, новички РПЛ постараются не вылететь. Так обычно бывает. Составы у них не самые сильные. Думаю, «Факелу» будет очень трудно, хотя в Воронеже любят футбол», – сказал Аршавин.

  • В 1-м туре «Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1).
  • Следующий соперник чемпионов – «Крылья Советов».
  • «Зенит» может оформить 5-е чемпионство подряд.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Сегодня, 14:55
Комментарии4
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    Рейтинг: +15543

    Barmaleushka 3 минуты назад

    Андрюха толкует за радость от возможности сохранения интриги в чемпе . А тупые рылы,либо как всегда кроме заголовка ничего не читают или наивно полагают фсястрана радуется недобору очков Зенитом .

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    Рейтинг: +138

    Atyrau85 36 минут назад

    Конечно рады. А как иначе)

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    Рейтинг: +1609

    fakeid 48 минут назад

    у спартака вчера была уникальная возможность опередить зенит в таблице и заскринить это дело - но не воспользовались шансом)

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    Рейтинг: +3268

    serhio80 > fakeid 27 минут назад

    в пердиве место бзенитке твоей и клонам в виде оренбурга, нн и сочей) пистуйте все разом в пердив)

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