Петржела оценил шансы «Спартака» на чемпионство в сезоне-2022/23

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает нулевой вероятность победы «Спартака» в предстоящем сезоне РПЛ.

– «Зенит» – лучшая команда России, просто вне конкуренции. У них не будет проблем снова защитить чемпионский титул.

– Будете ли смотреть матчи команды?

– Да, я смотрю РПЛ, но в основном из-за «Зенита».

– Руководство «Спартака» заявило, что их цель – победа в РПЛ в этом сезоне, у «красно-белых» есть хоть какие-то шансы? Хотя бы 5% на успех?

– У них нет никаких шансов на чемпионство в этом сезоне.