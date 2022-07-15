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Петржела оценил шансы «Спартака» на чемпионство в сезоне-2022/23

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает нулевой вероятность победы «Спартака» в предстоящем сезоне РПЛ.

– «Зенит» – лучшая команда России, просто вне конкуренции. У них не будет проблем снова защитить чемпионский титул.

– Будете ли смотреть матчи команды?

– Да, я смотрю РПЛ, но в основном из-за «Зенита».

– Руководство «Спартака» заявило, что их цель – победа в РПЛ в этом сезоне, у «красно-белых» есть хоть какие-то шансы? Хотя бы 5% на успех?

– У них нет никаких шансов на чемпионство в этом сезоне.

  • В субботу «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 4:0 в матче за Суперкубок России.
  • Петербуржцы становились чемпионами в 4 последних сезонах.
  • Москвичи в прошлом розыгрыше Премьер-лиги стали только 10-ми.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +170

    Лицом_на_клаве 1 минуту назад

    Без шансов. Уберечься бы им от Пердива.

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    Рейтинг: +3781

    serppion 1 час назад

    – Да, я тоже смотрю РПЛ, но в основном из-за «Факела».

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    Рейтинг: +14749

    NewLife 1 час назад

    А я считаю нулевой вероятность того, что Петржела за такие высеры не получает бабло от букмекерской помойки, которая только на Спартаке и может пиариться.

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    Рейтинг: +465

    шахта Заполярная 1 час назад

    А что еще может сказать бывший бомж. Отвечу. Мяч круглый, поле зеленое, вар и судьи газовые, тяжело будет, но посмотрим

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