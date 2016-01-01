Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы помните Евро-2016?
Тест: вы помните Евро-2016?
2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

Безбородов назвал минус полиграфа для судей

Арбитр РПЛ Владислав Безбородов высказался о детекторе лжи для судей. Он не считает это хорошей практикой.

«Самый главный минус полиграфа – судейство становится непривлекательной профессией. Это имиджевый и репутационный удар.

Чтобы молодому арбитру выдержать сложную дорогу от городской лиги до РПЛ, ему нужно быть уверенным в том, что он реализуется и посвятит себя на протяжении долгих лет профессии, которая прокормит его семью. Ты можешь потратить десять лет на путь к РПЛ, отсудить два матча и вдруг закончить из-за полиграфа», – сказал Безбородов.

  • В течение последних лет несколько арбитров РПЛ проходили проверку на полиграфе.
  • Безбородов – самый возрастной главный судья РПЛ (49 лет).
  • В РПЛ петербуржец судит с 2007 года.

Новости по теме
Безбородов: «100 тысяч рублей – хорошая зарплата для России. Но среднемесячная небольшая» 5
«Роналду среди арбитров». РФС назвал самого быстрого судью РПЛ 4
РФС назвал лучшего арбитра сезона-2021/22 4
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 07:33
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +5535

    Павелий 50 минут назад

    Или просто старшно, что придётся рассказать о приходах денег от Газпрома.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11