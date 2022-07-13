Безбородов назвал минус полиграфа для судей

Арбитр РПЛ Владислав Безбородов высказался о детекторе лжи для судей. Он не считает это хорошей практикой.
«Самый главный минус полиграфа – судейство становится непривлекательной профессией. Это имиджевый и репутационный удар.
Чтобы молодому арбитру выдержать сложную дорогу от городской лиги до РПЛ, ему нужно быть уверенным в том, что он реализуется и посвятит себя на протяжении долгих лет профессии, которая прокормит его семью. Ты можешь потратить десять лет на путь к РПЛ, отсудить два матча и вдруг закончить из-за полиграфа», – сказал Безбородов.
- В течение последних лет несколько арбитров РПЛ проходили проверку на полиграфе.
- Безбородов – самый возрастной главный судья РПЛ (49 лет).
- В РПЛ петербуржец судит с 2007 года.
Источник: Sport24