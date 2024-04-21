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    • Экс-судья ФИФА Лапочкин высказался об эпизоде с неназначенным пенальти в матче «Зенит» – «Оренбург»

    Экс-судья ФИФА Лапочкин высказался об эпизоде с неназначенным пенальти в матче «Зенит» – «Оренбург»

    Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин считает, что главный судья встречи 25‑го тура РПЛ «Зенит» – «Оренбург» (1:0) Владислав Безбородов допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота гостей.

    Во втором тайме мяч попал в руку защитнику оренбуржцев Даниле Прохину после удара Густаво Мантуана. Безбородов воспользовался системой VAR, но первоначальное решение было подтверждено и 11‑метровый не был назначен.

    «Арбитр ВАР Виталий Мешков правильно позвал к монитору Владислава Безбородова. Не назначить пенальти – очевидная ошибка, защитник «Оренбурга» сыграл отставленной рукой. Необъяснимо, почему арбитр не назначил пенальти.

    Недавно в кубковом матче между ЦСКА и «Балтикой» был точно такой же момент, Мешков был на ВАР, он позвал Яна Бобровского к монитору и пенальти был назначен, после чего ЭСК признало это решение верным. Мешков был последователен и просто не мог не позвать Безбородова к монитору.

    Не могу объяснить, по каким причинам не был назначен пенальти в ворота «Оренбурга». Возможно, Безбородов скажет, что рука была отставлена за спину, но это лукавство, конечность увеличивала площадь тела», – сказал Лапочкин.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 50 очками после 24 матчей.
    • «Оренбург» идет 12-м с 26 очками.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    Semenycch
    1713729142
    "Необъяснимо, почему арбитр не назначил пенальти." Ну почему же, объяснимо! В этом чемпионате можно прыгать прямой ногой в ногу игроку Зенита, ударить кулаком в лицо игроку Зенита и не получить за эти поступки наказания! А пенальти принципиально не ставятся в ворота противников Зенита, чтобы те не делали! Может быть все дело в очевидных ЦУ рефери, которые обслуживают матчи Зенита?
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