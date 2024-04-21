Экс-судья ФИФА Лапочкин высказался об эпизоде с неназначенным пенальти в матче «Зенит» – «Оренбург»

Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин считает, что главный судья встречи 25‑го тура РПЛ «Зенит» – «Оренбург» (1:0) Владислав Безбородов допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота гостей.

Во втором тайме мяч попал в руку защитнику оренбуржцев Даниле Прохину после удара Густаво Мантуана. Безбородов воспользовался системой VAR, но первоначальное решение было подтверждено и 11‑метровый не был назначен.

«Арбитр ВАР Виталий Мешков правильно позвал к монитору Владислава Безбородова. Не назначить пенальти – очевидная ошибка, защитник «Оренбурга» сыграл отставленной рукой. Необъяснимо, почему арбитр не назначил пенальти.

Недавно в кубковом матче между ЦСКА и «Балтикой» был точно такой же момент, Мешков был на ВАР, он позвал Яна Бобровского к монитору и пенальти был назначен, после чего ЭСК признало это решение верным. Мешков был последователен и просто не мог не позвать Безбородова к монитору.

Не могу объяснить, по каким причинам не был назначен пенальти в ворота «Оренбурга». Возможно, Безбородов скажет, что рука была отставлена за спину, но это лукавство, конечность увеличивала площадь тела», – сказал Лапочкин.