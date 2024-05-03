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    Назначены судьи на матчи 27-го тура РПЛ

    РФС опубликовал список арбитров, которые обслужат игры 27-го тура чемпионата России.

    4 мая (суббота)

    «Оренбург»«Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Кирилл Левников; инспектор – Сергей Лапочкин.

    «Краснодар»«Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Роман Галимов; AVAR – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гвардис.

    5 мая (воскресенье)

    «Динамо»«Сочи»: судья – Артeм Чистяков ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Воронцов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Сергей Карасeв; инспектор – Вячеслав Харламов.

    «Пари НН»«Спартак»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Денис Петров; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Французов.

    6 мая (понедельник)

    «Урал»«Балтика»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Николай Богач; инспектор – Виктор Кулагин.

    «Факел»«Зенит»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Арам Петросян; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Юрий Баскаков.

    ЦСКА – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Артeм Любимов; инспектор – Эдуард Малый.

    «Локомотив» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Серей Каруненко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Олег Соколов.

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    Источник: сайт РФС

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    03.05.2024 14:28
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    Комментарии (15)
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    lordmrv
    1714737096
    Карась на понижение пошел?
    Ответить
    Spartak_forv@
    1714741095
    На каждом матче на Варе кроты сидят..
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1714742952
    Опять у сраного Спартака свои судьи и в поле и на варе!
    Ответить
    andr45
    1714743599
    Интересно, что увидит и не увидит Казарцев на этот раз))))
    Ответить
    andr45
    1714743875
    Clube de futebol «Zenitе» решил максимально подстраховаться: Казарцева опять на Спартак; себе на ВАР Шафеев; ,на ЦСКА Безбродов и Левников; на Динамо Чистяков; на Краснодар - Мешков!)))
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    Оксана-Карева-google
    1714745281
    Совсем издеваются.Мешкова нам поставили... Следующий матч Мешков будет судить Динамо.Что-бы наверняка...
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    WE ARE FOR PETER
    1714748723
    Велик опять тащить будут на радость секте и на потеху нам )))
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