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Аршавин: «Зенит» в матче за Суперкубок может проиграть только сам себе. «Спартак» будет бояться, чтобы опять не получить кошелку»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Спартака». Он не верит в москвичей.

«Сложно что-то говорить о «Спартаке», потому что я не видел ни одной игры команды при новом тренере. Думаю, «Зенит» все равно будет доминировать, они выйдут плюс-минус в том же составе, в котором доигрывали прошлый чемпионат. Если «Зенит» не проиграет сам себе, то возьмет Суперкубок.

Вряд ли мы увидим открытый футбол. Думаю, что «Спартак» после 1:7 будет бояться, чтобы опять не получить здесь кошелку. Конечно, они не будут играть от обороны, но все равно будут держать в голове, что нельзя нарываться на быстрые атаки «Зенита». Итоговый счет? 3:1 в пользу «Зенита», – сказал Аршавин.

  • Матч состоится завтра, 9 июля, и начнется в 19:00 по Москве.
  • «Спартак» был против проведения матча на «Газпром Арене».
  • Команды никогда ранее не разыгрывали Суперкубок.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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08.07.2022 23:37
Комментарии1
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    Рейтинг: +16328

    житель СПб 1 час назад

    Может быть, он и прав... Но у Спартака очень хорошее нападение и хорошие вратари. Это не надо недооценивать. Правда, защита - одна из худших в Лиге.

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