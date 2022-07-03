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  • Канчельскис: «Выясняется, что Дзюба никому не нужен. Он может завершить карьеру»

Канчельскис: «Выясняется, что Дзюба никому не нужен. Он может завершить карьеру»

3 июля 2022, 16:12
13

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис допустил, что форвард Артем Дзюба завершит этим летом карьеру.

«С каждым днем все больше выясняется, чтобы Дзюба-то никому особо и не нужен. В Европе уж точно. Видимо с такими аппетитами никто не хочет иметь с ним дело. Слишком дорого обойдется. Дзюба – звезда только по российским меркам.

Таким темпом он и карьеру может завершить, если не захочет идти на уступки по зарплате. А новый сезон уже на носу, нужно ведь предсезонные сборы пройти, чтобы быть в форме к старту. Не мальчик уже. В 33 года очень сложно сохранить хорошую форму после лета», – сказал Канчельскис.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Рыночная стоимость россиянина – 6 миллионов евро.
  • Сейчас у него статус свободного агента.

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Источник: телеграм-канал Sport24
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Канчельскис Андрей
Комментарии (13)
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НикКин
1656854499
У него один лишь только путь Гандбол )
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GodfriedVB
1656856258
Скоро же ТО закроется...
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B.G.
1656856724
Да, у артемки печаль...хотел з/п 2 мульта Евриков, а тут нет предложений даже в условный Факел за 500 000 руб )))
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Ziklop
1656857748
это только деревянному Дзюбе было непонятно и его агенту, дурак возомнил из себя звезду.
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ВетеR
1656861450
дзюба,искусственно возвеличенный герой- форвард и очень хорошо ,что пришло время понять ему самому, что на самом деле он бревно
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neim
1656862460
Это ещё весной просматривалось. Только слепой этого мог не видеть.
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Garrincha58
1656871423
открыл америку канчюльскин он давно уже никому не нужен был хотя без Дзюбы в Зените сейчас не кому в нападении играть
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Ловкий Бубен
1657159103
33 года человеку, Месси никому не нужен в таком возрасте, выходить на пол часа или 20 минут ?
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Ловкий Бубен
1657159281
Кончельских никому не нужен , 100% но его Дзюба волнует , Дзюба отыграл
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