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Канчельскис: «Выясняется, что Дзюба никому не нужен. Он может завершить карьеру»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис допустил, что форвард Артем Дзюба завершит этим летом карьеру.

«С каждым днем все больше выясняется, чтобы Дзюба-то никому особо и не нужен. В Европе уж точно. Видимо с такими аппетитами никто не хочет иметь с ним дело. Слишком дорого обойдется. Дзюба – звезда только по российским меркам.

Таким темпом он и карьеру может завершить, если не захочет идти на уступки по зарплате. А новый сезон уже на носу, нужно ведь предсезонные сборы пройти, чтобы быть в форме к старту. Не мальчик уже. В 33 года очень сложно сохранить хорошую форму после лета», – сказал Канчельскис.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Рыночная стоимость россиянина – 6 миллионов евро.
  • Сейчас у него статус свободного агента.

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Источник: телеграм-канал Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +23

    НикКин 14 минут назад

    У него один лишь только путь Гандбол )

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