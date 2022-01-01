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«Кто такой?». Медведев – о трансфере Эраковича в «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, что клуб почти купил защитника «Црвены Звезды» Страхинью Эраковича.

«Кто такой Эракович? У нас любят публиковать непроверенные слухи. У нас на позиции правого центрального защитника есть футболисты.

Что касается позиции левого центрального защитника, то мы настроены найти замену на позицию Ярослава Ракицкого. И чтобы левая нога была такой же волшебной. Насколько я знаю, упомянутый футболист «Црвены Звeзды» правоногий. В рамках партнeрства ослаблять партнeра было бы не очень хорошо», – сказал Медведев.

  • Также Эраковича просматривало «Динамо».
  • Его контракт с «Црвеной Звездой» рассчитан до 2025 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»

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