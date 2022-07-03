«Кто такой?». Медведев – о трансфере Эраковича в «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, что клуб почти купил защитника «Црвены Звезды» Страхинью Эраковича.
«Кто такой Эракович? У нас любят публиковать непроверенные слухи. У нас на позиции правого центрального защитника есть футболисты.
Что касается позиции левого центрального защитника, то мы настроены найти замену на позицию Ярослава Ракицкого. И чтобы левая нога была такой же волшебной. Насколько я знаю, упомянутый футболист «Црвены Звeзды» правоногий. В рамках партнeрства ослаблять партнeра было бы не очень хорошо», – сказал Медведев.
- Также Эраковича просматривало «Динамо».
- Его контракт с «Црвеной Звездой» рассчитан до 2025 года.
- Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»