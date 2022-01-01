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«Зенит» – победитель Кубка PARI Премьер

«Зенит» стал обладателем Кубка PARI Премьер.

«Сочи» и «Пари НН» сыграли вничью в основное время (1:1), благодаря чему «Зенит» стал недосягаем для преследователей.

Клуб из Петербурга набрал семь очков, победив во всех трех матчах. ЦСКА был обыгран в основное время, а «Сочи» и «Пари НН» – по пенальти.

  • «Зенит» впервые в истории выиграл предсезонный турнир «Матч Премьер».
  • Турнир трижды выиграл «Спартак» и один раз – «Краснодар».

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 21:52
Комментарии4
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    Рейтинг: +11650

    BRO_football 13 минут назад

    Какие молодцы! Сами себе организовали турнир и сами же победили в нём.

    0
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    Рейтинг: +10750

    alex1951 43 минуты назад

    ,,Пари,, - НН проиграл.....
    у себя при скоплении жаждующих.....
    Но это только начало....
    Похоже наступает Эра Зенита,как в своё время Эра Спартака при Роме))))

    0
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    Рейтинг: +4349

    PAREVG. 51 минуту назад

    А что, кто-то сомневался?
    После объявления состава участников, результат был предрешен.

    0
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    Рейтинг: +16237

    житель СПб 1 час назад

    Приятно за Зенит, но я суеверен - лучше бы без побед в этом турнире! Адамов - молодец!

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