«Зенит» – победитель Кубка PARI Премьер

Какие молодцы! Сами себе организовали турнир и сами же победили в нём.
«Зенит» стал обладателем Кубка PARI Премьер.
«Сочи» и «Пари НН» сыграли вничью в основное время (1:1), благодаря чему «Зенит» стал недосягаем для преследователей.
Клуб из Петербурга набрал семь очков, победив во всех трех матчах. ЦСКА был обыгран в основное время, а «Сочи» и «Пари НН» – по пенальти.
- «Зенит» впервые в истории выиграл предсезонный турнир «Матч Премьер».
- Турнир трижды выиграл «Спартак» и один раз – «Краснодар».