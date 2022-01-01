«Зенит» – победитель Кубка PARI Премьер

«Зенит» стал обладателем Кубка PARI Премьер.

«Сочи» и «Пари НН» сыграли вничью в основное время (1:1), благодаря чему «Зенит» стал недосягаем для преследователей.

Клуб из Петербурга набрал семь очков, победив во всех трех матчах. ЦСКА был обыгран в основное время, а «Сочи» и «Пари НН» – по пенальти.