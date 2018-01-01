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«Домой по паспорту не ходят!». Фанаты «Локомотива» объявили о бойкоте матчей РПЛ из-за Fan ID

Активные болельщики «Локомотива» отказались посещать матчи чемпионата России в связи с введением системы Fan ID.

«После долгих обсуждений внутри сообщества фанатов «Локомотива» и отдельно внутри «United South» мы приняли решение отказаться от походов на матчи РПЛ в качестве протеста против ввода в новом сезоне Премьер-лиги «Паспорта болельщика».

Мы не бросаем команду и продолжим поддерживать ее, но за пределами стадиона. Еще раз повторим свою позицию в отношении самого документа: мы отказываемся оформлять Fan ID ради простого и обычного для всех нас посещения футбола.

Все аргументы мы писали еще зимой. Но основной остается тем же: Домой по паспорту не ходят! Фанат – не преступник. Stop FAN ID!

P.S. Фанат, оформивший Fan ID, больше не может считать себя частью движа. Если такой найдется среди United South, он автоматически не может больше иметь никакого отношения к нашей организации», – говорится в заявлении.

  • Fan ID на отдельных стадионах заработает уже с июля.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
  • В Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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Источник: United South

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1587

    Leon_ARS 20 минут назад

    Дома не ломают кресла, не поджигают фаеры и не срут где попало.

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    Рейтинг: +1278

    moskowcity-petrv 1 час назад

    На каждом углу видеокамеры, этого контроля, уже мало кому-то.такими тэмпами,лет через 20,будут чипы вживлять)

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    Рейтинг: +1675

    Vitaga 2 часа назад

    согласен полностью. осталось ввести ай-ди на посещение концертов. потом расширить на кинотеатры и рестораны кафе

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