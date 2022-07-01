«Домой по паспорту не ходят!». Фанаты «Локомотива» объявили о бойкоте матчей РПЛ из-за Fan ID

Активные болельщики «Локомотива» отказались посещать матчи чемпионата России в связи с введением системы Fan ID.
«После долгих обсуждений внутри сообщества фанатов «Локомотива» и отдельно внутри «United South» мы приняли решение отказаться от походов на матчи РПЛ в качестве протеста против ввода в новом сезоне Премьер-лиги «Паспорта болельщика».
Мы не бросаем команду и продолжим поддерживать ее, но за пределами стадиона. Еще раз повторим свою позицию в отношении самого документа: мы отказываемся оформлять Fan ID ради простого и обычного для всех нас посещения футбола.
Все аргументы мы писали еще зимой. Но основной остается тем же: Домой по паспорту не ходят! Фанат – не преступник. Stop FAN ID!
P.S. Фанат, оформивший Fan ID, больше не может считать себя частью движа. Если такой найдется среди United South, он автоматически не может больше иметь никакого отношения к нашей организации», – говорится в заявлении.
- Fan ID на отдельных стадионах заработает уже с июля.
- Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
- В Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.