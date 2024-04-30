Непомнящий: «Все идет к смене чемпиона в РПЛ – «Краснодар» и «Динамо» не остановить»

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий допустил смену чемпиона в РПЛ.

– Допускаете смену чемпиона в этом сезоне?

– Все к этому идет. «Зенит» никак не может найти себя на протяжении уже долгого времени. Так что все может быть. Сейчас преследователи, как акула, которая почувствовала запах крови. Их не остановить. «Динамо» может побороться, «Краснодар» тоже. Теперь важным аспектом на финише будет психология.