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  • Непомнящий: «Все идет к смене чемпиона в РПЛ – «Краснодар» и «Динамо» не остановить»

Непомнящий: «Все идет к смене чемпиона в РПЛ – «Краснодар» и «Динамо» не остановить»

30 апреля 2024, 11:39
14

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий допустил смену чемпиона в РПЛ.

– Допускаете смену чемпиона в этом сезоне?

– Все к этому идет. «Зенит» никак не может найти себя на протяжении уже долгого времени. Так что все может быть. Сейчас преследователи, как акула, которая почувствовала запах крови. Их не остановить. «Динамо» может побороться, «Краснодар» тоже. Теперь важным аспектом на финише будет психология.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ только благодаря дополнительным показателям.
  • Петербурцжы выиграли 5 последних сезонов.
  • 6 сезонов чемпионата России подряд выигрывал только «Спартак» в 1990-х годах.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Краснодар Непомнящий Валерий
Комментарии (14)
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порт
1714466828
Динамо, да, а вот по Краснодару можно и поспорить, им бы в тройке остаться с таким тренером.
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Мордаванин
1714467742
Где ты видел акул .дедушка в Камеруне? Тут нет акул. минтай и хек замороженный в лучшем случае
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Дубина
1714468846
Не че ща цыганей летом поменяют и все наладится!! Пэдр больше надо,а потом по сотки продавать((((( Стыдно за помойных!!!
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k611
1714470013
Игра покажет кто на что претендует
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...уефан
1714470930
...пока, дальше "бла-бла-бла" вокруг этого, дело не идёт...
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FCSpartakM
1714471610
Ага, особенно Краснодар , который еле-еле выиграл Балтику и потерял разом очки с КС, а дальше по календарю у них Спартак. динамо и Ростов . Ну-ну
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NewLife
1714472147
Динамо - чемпион, Спартак - кубок. Медведю и Клаве утешаться кактусовой водкой))
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neim
1714475996
В последнем туре, Краснодар и Динамо "сожрут" друг друга, а Зенит этим воспользуется и станет чемпионом.
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ySS
1714476840
В Динамо ещё верится, в Краснодар - нет.
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BRO_football
1714482486
Остановить и ещё как! Сами просрут какому-нибудь аутсайдеру со дна таблицы. Краснодар - Ахмату или Сочи. Динамо - Сочи или Балтике! Потом будут говорить, что Зенит всё купил.
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