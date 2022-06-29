Сутормин бил пенальти в матче с ЦСКА, так как выиграл это право в камень-ножницы-бумагу у Клаудиньо

Алексей Сутормин дал комментарий после матча Кубка PARI Премьер с ЦСКА.

«Зенит» выиграл со счетом 3:0. Сутормин сделал дубль, забив один из голов с пенальти.

– Первый гол вы забили, потому что Клаудиньо не дотянулся. Право исполнить пенальти вы выиграли у бразильца в камень-ножницы-бумагу. Как это объясните?

– Да, в этой игре также участвовал Андрей Мостовой. Не знаю, удача это или нет, но в турнире на сборах я не выиграл, а сегодня удалось подойти к мячу и забить пенальти. А вообще все были готовы пробить, поэтому мы просто решили немного посмеяться.

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