«Интеру» предлагали подписать Роналду. Клуб отказался по двум причинам

Да уже его никто из грандов и не купит
А то он сыном в мю сыграть хотел.
Я на его месте в родной спортинг пару годиков доиграть ушёл.красиво уйти.
А не так ,как он воображает
Представители нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду продолжают искать альтернативные варианты продолжения карьеры для игрока.
Вслед за «Баварией» и «Ромой» услуги португальца предлагали «Интеру», сообщает Blasting News со ссылкой на La Repubblica.
Миланский клуб отказался подписывать 37-летнего футболиста из-за его зарплаты (около 20 млн евро в год) и скорого возвращения Ромелу Лукаку.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
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