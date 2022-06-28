«Интеру» предлагали подписать Роналду. Клуб отказался по двум причинам

Представители нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду продолжают искать альтернативные варианты продолжения карьеры для игрока.

Вслед за «Баварией» и «Ромой» услуги португальца предлагали «Интеру», сообщает Blasting News со ссылкой на La Repubblica.

Миланский клуб отказался подписывать 37-летнего футболиста из-за его зарплаты (около 20 млн евро в год) и скорого возвращения Ромелу Лукаку.

Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.

Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

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