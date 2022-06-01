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«Интеру» предлагали подписать Роналду. Клуб отказался по двум причинам

Представители нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду продолжают искать альтернативные варианты продолжения карьеры для игрока.

Вслед за «Баварией» и «Ромой» услуги португальца предлагали «Интеру», сообщает Blasting News со ссылкой на La Repubblica.

Миланский клуб отказался подписывать 37-летнего футболиста из-за его зарплаты (около 20 млн евро в год) и скорого возвращения Ромелу Лукаку.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

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Источник: Blasting News

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Комментарии2
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    Рейтинг: +542

    3meeeD 4 минуты назад

    Да уже его никто из грандов и не купит
    А то он сыном в мю сыграть хотел.
    Я на его месте в родной спортинг пару годиков доиграть ушёл.красиво уйти.
    А не так ,как он воображает

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    Рейтинг: +17006

    Garrincha58 11 минут назад

    надо было думать головой прежде чем давать стареющему Роналду такую зарплату хотя в свои 37 он ещё играет на уровне 30-летних

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