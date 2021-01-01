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Официально: Бэйл – новый игрок «Лос-Анджелеса»

«Лос-Анджелес» объявил о подписании контракта с бывшим вингером «Реала» Гаретом Бэйлом.

Стороны заключили соглашение на год с возможностью продления еще на 18 месяцев.

32-летний валлиец был свободным агентом, поэтому достался клубу МЛС бесплатно.

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Источник: сайт «Лос-Анджелеса»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +22895

    DOCTOR PENALTY 55 минут назад

    ЛА - это гольф-клуб? Бэйл даже спит с клюшкой для гольфа.

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