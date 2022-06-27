Официально: Бэйл – новый игрок «Лос-Анджелеса»

«Лос-Анджелес» объявил о подписании контракта с бывшим вингером «Реала» Гаретом Бэйлом.

Стороны заключили соглашение на год с возможностью продления еще на 18 месяцев.

32-летний валлиец был свободным агентом, поэтому достался клубу МЛС бесплатно.

Бэйл выступал за «Реал» с 2013 года.

В его активе 106 голов и 67 ассистов в 258 матчах.

За «Лос-Анджелес» уже выступают Карлос Вела и Джорджо Кьеллини.

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