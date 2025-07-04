75-летнего агента Бэйла и Грилиша обвинили в 39 изнасилованиях

Футбольный агент Джонатан Барнетт предстанет перед судом. Его подозревают в многочисленных преступлениях сексуального характера.

Неназванная женщина подала против него гражданский иск в окружной суд США в Лос-Анджелесе.

Она утверждает, что Барнетт изнасиловал ее не менее 39 раз в период с 2017 по 2023 год.

Женщина заявила, что ее использовали как секс-рабыню, пытали и унижали. При этом 75-летний агент якобы угрожал ей и ее несовершеннолетним детям.

Пострадавшая сказала, что Барнетт в 2017 году вывез ее из Австралии в Великобританию, после чего издевался над ней, в том числе оставлял связанной на ночь без еды и воды.

Агент Гарета Бэйла, Джека Грилиша и других футболистов все обвинения отверг.

«Обвинения не имеют под собой никакой реальной основы и не соответствуют действительности.

Мы будем решительно защищаться. Я с нетерпением жду полного оправдания», – говорится в заявлении Барнетта, распространенном его адвокатами.