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«Челси» включился в гонку за Шкриньяра. «Интер» смирился с уходом словака

На защитника «Интера» Милана Шкриньяра появился еще один претендент. Это «Челси».

Ранее работу по трансферу словака начал «ПСЖ», которому «Интер» обозначил цену на защитника – 80 миллионов евро.

«Интер» надеется, что гонка «ПСЖ» и «Челси» поможет получить больше денег за Шкриньяра. Итальянцы смирились с уходом игрока.

  • В прошедшем сезоне Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах.
  • Его контракт с миланцами истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость 27-летнего футболиста – 65 миллионов евро.

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Источник: SempreInter

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