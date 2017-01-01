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Яровинский раскрыл зарплаты новичков «Рубина»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался о зарплатах новичков.

«В «Рубине» нет заоблачных зарплат, как пишут в прессе. Просто иногда трудно признать, что наш клуб выиграл конкуренцию за футболиста и провел хорошую переговорную работу. Проще сказать, что мы насыпали денег. Хотя наш менеджмент хорошо сработал в переговорах и не сорил деньгами, как это подается в СМИ.

Предлагали ли мы новичкам больше, чем они получали в прошлых клубах? Ну точно не два раза, как пишут. Ни у кого из пришедших к нам в трансферное окно игроков нет такого роста зарплаты. Средние зарплаты новичков — примерно от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей в месяц.

СМИ писали, что Джоэль Фамейе будет получать 48 миллионов рублей в год? Это неправда. Фамейе тоже получает меньше, чем пишут в медиа. И при его трансфере «Рубин» не платил никаких бонусов. Это информация и близко не соответствует действительности. Эти цифры просто взяты из воздуха. Возможно, их каким-то образом вбрасывает агент, который предлагал Фамейе другим клубам, но не мог представлять его интересы с юридической точки зрения. Знаю, что Джоэля предлагали командам РПЛ, хотя игрок об этом даже не подозревал. Мы знаем, кто этот агент.

Когда «Рубин» быстро и напрямую договорился с футболистом о переходе, видимо, агента это каким-то образом задело. Он был лишен возможности заработать на этом трансфере, поэтому распускает слухи. А рассказы про 48 миллионов в год — это просто ложь. Даже близко у Фамейе нет такой зарплаты», – сказал Яровинский.

  • «Рубин» вылетел в 1-ю лигу по итогам сезона РПЛ.
  • Казанцев не было во 2-м по силе дивизионе 20 лет.
  • Сезон стартует в июле.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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