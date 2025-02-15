Мор назвал трех российских тренеров, готовых к работе в Европе

Экс-спартаковец Эдуард Мор видит российских тренеров в Европе.
– Кто из российских тренеров может проявить себя в Европе или Азии?
– В Азию тренерам уезжать нет смысла, там уровень ниже, чем у нас. В Европу сейчас сложно будет уехать, учитывая политическую обстановку. Но если все наладится, то такие тренеры, как Сергей Семак и Валерий Карпин, совершенно спокойно смогут работать в любом чемпионате и будут там в полном порядке.
Ещe Рашид Рахимов есть, он иностранными языками владеет, его все хорошо знают. Вот абсолютно готовые тренеры, которые способны работать в любой команде.
- Семак выиграл РПЛ с «Зенитом» 6 раз подряд.
- У Карпина 0 трофеев в тренерской карьере.
- Рахимов в 2002-2004 годах тренировал австрийскую «Адмиру Ваккер».