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  • Мор назвал трех российских тренеров, готовых к работе в Европе

Мор назвал трех российских тренеров, готовых к работе в Европе

Экс-спартаковец Эдуард Мор видит российских тренеров в Европе.

– Кто из российских тренеров может проявить себя в Европе или Азии?

– В Азию тренерам уезжать нет смысла, там уровень ниже, чем у нас. В Европу сейчас сложно будет уехать, учитывая политическую обстановку. Но если все наладится, то такие тренеры, как Сергей Семак и Валерий Карпин, совершенно спокойно смогут работать в любом чемпионате и будут там в полном порядке.

Ещe Рашид Рахимов есть, он иностранными языками владеет, его все хорошо знают. Вот абсолютно готовые тренеры, которые способны работать в любой команде.

  • Семак выиграл РПЛ с «Зенитом» 6 раз подряд.
  • У Карпина 0 трофеев в тренерской карьере.
  • Рахимов в 2002-2004 годах тренировал австрийскую «Адмиру Ваккер».

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Источник: «Матч ТВ»

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15.02.2025 16:56
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Комментарии (2)
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n876
1739631578
А где Мостовой ? Опять его не годным считают.Гы гы
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FCSpartakM
1739633585
Эдик Мор как всегда блещет аналитикой. После его экспертизы на Евро даже воспринимать его слова как -то серьезно не хочется. Вот и тут навалил
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