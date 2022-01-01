Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: найдите клуб на карте России
Тест: найдите клуб на карте России
2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
Музыкальный тест: старше футболист или песня?
3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

В «Фенербахче» прокомментировали возможный переход Дзюбы

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки опроверг информацию о переходе в турецкий клуб нападающего Артeма Дзюбы.

Сообщалось, что 33-летний нападающий близок к переходу в «Фенербахче» с зарплатой 2,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

«Артeм Дзюба переходит в «Фенербахче»? Это слухи, которые не соответствуют действительности», — сказал Баки.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Рыночная стоимость россиянина – 6 миллионов евро.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Агент заявил, что Дзюба точно переходит в «Фенербахче» 1
Агент Барбоза: «Тренер «Фенербахче» Жезуш рассчитывает на Дзюбу»
«Он хочет хорошо зарабатывать». Орлов – о Дзюбе в «Фенербахче» 4
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:48
Комментарии6
...
  • ...
    Рейтинг: +31996

    VVM1964 2 минуты назад

    Селахаттин Баки - " Чур нас, ЧУР !!! " )))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1217

    Дубина 24 минуты назад

    Слухи блекло голубых и Гены птички))) Стыдно!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11535

    Вомбат 25 минут назад

    Фейки надо придумывать правдоподобные. 2.5 млн евро в год в Турции получают международные звезды. Дзюба таковым не является и никогда не был. Для РПЛ он по-прежнему сгодился бы, но 1 млн 200 тыс, предложенные Зенитом, его не устроили. Значит, его запросы на уровне не менее 2 млн евро. Игрокам среднего (по мировым меркам) класса, да еще и в возрасте, такие зарплаты светят только в Катаре и в Саудовской Аравии. Надо было придумать, что его зовут играть в эти страны, тогда очередной дзюбофейк еще долго могли бы обсасывать наши СМИ, и большинство россиян им верило бы.

    4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1217

    Дубина > Вомбат 21 минуту назад

    Турки шлангу бы и 200 т рублей не стали платить) Не за что! То газпром может 5 мультов зелени

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10242

    "supermax" 34 минуты назад

    Ахах... Вброс агента провалился

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +584

    Solist345345 48 минут назад

    Кто бы сомневался.

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11