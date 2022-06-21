В «Фенербахче» прокомментировали возможный переход Дзюбы

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки опроверг информацию о переходе в турецкий клуб нападающего Артeма Дзюбы.
Сообщалось, что 33-летний нападающий близок к переходу в «Фенербахче» с зарплатой 2,5 миллиона евро в год плюс бонусы.
«Артeм Дзюба переходит в «Фенербахче»? Это слухи, которые не соответствуют действительности», — сказал Баки.
- Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Рыночная стоимость россиянина – 6 миллионов евро.
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Источник: «Чемпионат»