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Агент заявил, что Дзюба точно переходит в «Фенербахче»

Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба станет игроком «Фенербахче».

«По-моей информации, Дзюба точно переходит в «Фенербахче» в ближайшее время», – сказал Барбоза.

Ранее сообщалось, что 33-летний нападающий близок к переходу в турецкий клуб, где ему будут платить 2,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Рыночная стоимость россиянина – 6 миллионов евро.

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Источник: «Р-Спорт»

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Сегодня, 19:34
Комментарии1
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    Рейтинг: +295

    Феникс 28 41 минуту назад

    Барбоза заявил, =====А рядом с этой новостью другая -"Это слухи, которые не соответствуют действительности», — сказал Баки." ....Кто из них п.издит ?

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