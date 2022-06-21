Агент заявил, что Дзюба точно переходит в «Фенербахче»

Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба станет игроком «Фенербахче».

«По-моей информации, Дзюба точно переходит в «Фенербахче» в ближайшее время», – сказал Барбоза.

Ранее сообщалось, что 33-летний нападающий близок к переходу в турецкий клуб, где ему будут платить 2,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.

Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.

Рыночная стоимость россиянина – 6 миллионов евро.

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