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Агент заявил, что Дзюба точно переходит в «Фенербахче»

21 июня 2022, 19:34

Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба станет игроком «Фенербахче».

«По-моей информации, Дзюба точно переходит в «Фенербахче» в ближайшее время», – сказал Барбоза.

Ранее сообщалось, что 33-летний нападающий близок к переходу в турецкий клуб, где ему будут платить 2,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Рыночная стоимость россиянина – 6 миллионов евро.

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Источник: «Р-Спорт»
Турция. Суперлига Фенербахче Дзюба Артем
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