Агент Николсона рассказал, останется ли форвард в «Спартаке»

Кевин Коуэн, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, заявил, что игрок не намерен пользоваться разрешением ФИФА приостанавливать контракт с клубами РПЛ.

«Шамар с нетерпением ждет успешного сезона-2022/23 со «Спартаком». Он не будет приостанавливать контракт и никуда не уйдет», – сказал агент.

Николсон зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».

Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.

Ямаец забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

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