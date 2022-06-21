Агент Николсона рассказал, останется ли форвард в «Спартаке»

а кто думал иначе.Скоро Рыбус за сборную РФ будет играть
Кевин Коуэн, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, заявил, что игрок не намерен пользоваться разрешением ФИФА приостанавливать контракт с клубами РПЛ.
«Шамар с нетерпением ждет успешного сезона-2022/23 со «Спартаком». Он не будет приостанавливать контракт и никуда не уйдет», – сказал агент.
- Николсон зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».
- Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.
- Ямаец забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
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