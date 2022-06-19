Месси купил две квартиры в русском районе Майами

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси купил жилье в Майами. Об этом рассказал бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.

— Майами — центр притяжения мировых звезд. Встречали в городе кого-то из селебрити?

— С Дэвидом Бекхэмом не пересекались. Но часто вижу дом Месси. Знаю, что он купил здесь и вторую квартиру. Причем обе находятся в русском районе. Судя по всему, готовится к переходу в «Интер» (Майами).

Это стереотип: многие думают, что селебрити тусуются целыми днями и их можно встретить на улице. На самом деле звезд здесь полно, но они ведут довольно затворнический образ жизни.