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Месси купил две квартиры в русском районе Майами

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси купил жилье в Майами. Об этом рассказал бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.

— Майами — центр притяжения мировых звезд. Встречали в городе кого-то из селебрити?

— С Дэвидом Бекхэмом не пересекались. Но часто вижу дом Месси. Знаю, что он купил здесь и вторую квартиру. Причем обе находятся в русском районе. Судя по всему, готовится к переходу в «Интер» (Майами).

Это стереотип: многие думают, что селебрити тусуются целыми днями и их можно встретить на улице. На самом деле звезд здесь полно, но они ведут довольно затворнический образ жизни.

  • Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».
  • Игрок выступает в Париже с прошлого года.
  • Месси неоднократно играл в России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +410

    Salt-N-Pepa 2 минуты назад

    Лео ещё 2-3 сезона отыграет в ПСЖ, потом в МЛС,Катар,Китай или Марс без разницы. Остарел гном((((

    0
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    Рейтинг: +896

    Юрэс 21 минуту назад

    Один вопрос------ НАХ!!?!?
    ЗАЧЕМ ?

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    Рейтинг: +51

    Клаус > Юрэс 5 минут назад

    Скорее это байки Нигматуллина))

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