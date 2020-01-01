Месси купил две квартиры в русском районе Майами

Лео ещё 2-3 сезона отыграет в ПСЖ, потом в МЛС,Катар,Китай или Марс без разницы. Остарел гном((((
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси купил жилье в Майами. Об этом рассказал бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.
— Майами — центр притяжения мировых звезд. Встречали в городе кого-то из селебрити?
— С Дэвидом Бекхэмом не пересекались. Но часто вижу дом Месси. Знаю, что он купил здесь и вторую квартиру. Причем обе находятся в русском районе. Судя по всему, готовится к переходу в «Интер» (Майами).
Это стереотип: многие думают, что селебрити тусуются целыми днями и их можно встретить на улице. На самом деле звезд здесь полно, но они ведут довольно затворнический образ жизни.
- Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».
- Игрок выступает в Париже с прошлого года.
- Месси неоднократно играл в России.