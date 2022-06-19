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Месси купил две квартиры в русском районе Майами

19 июня 2022, 19:54
5

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси купил жилье в Майами. Об этом рассказал бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.

— Майами — центр притяжения мировых звезд. Встречали в городе кого-то из селебрити?

— С Дэвидом Бекхэмом не пересекались. Но часто вижу дом Месси. Знаю, что он купил здесь и вторую квартиру. Причем обе находятся в русском районе. Судя по всему, готовится к переходу в «Интер» (Майами).

Это стереотип: многие думают, что селебрити тусуются целыми днями и их можно встретить на улице. На самом деле звезд здесь полно, но они ведут довольно затворнический образ жизни.

  • Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».
  • Игрок выступает в Париже с прошлого года.
  • Месси неоднократно играл в России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 США. МЛС Интер Майами ПСЖ Месси Лионель
Комментарии (5)
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Юрэс
1655658289
Один вопрос------ НАХ!!?!? ЗАЧЕМ ?
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Salt-N-Pepa
1655659409
Лео ещё 2-3 сезона отыграет в ПСЖ, потом в МЛС,Катар,Китай или Марс без разницы. Остарел гном((((
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Лфшт
1655661690
Так он же закончил карьеру, уже доигрывает во всяких там второсортных клубах, почему бы и нет
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jek718875
1655666168
Велика новость,если бы я нищий купил,вот это была бы новость
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