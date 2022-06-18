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  • «Может случиться ситуация, как с Кокориным». Червиченко предостерег Дзюбу от перехода в зарубежный клуб

«Может случиться ситуация, как с Кокориным». Червиченко предостерег Дзюбу от перехода в зарубежный клуб

18 июня 2022, 17:26
5

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что экс-форварду «Зенита» Артему Дзюбе лучше остаться в РПЛ.

«Для футболиста игра в футбол – это прежде всего деньги. Деньги для семьи и его самого. Многие футболисты просто не находят себя после завершения карьеры.

Дзюбе нужно выжимать из себя максимум, как это делает Жирков. Сколько у него есть сил работать и зарабатывать – нужно это делать.

Зарубежный клуб для Артема будет более рисковым. Может случиться ситуация, как с Кокориным. В чужой стране будут постоянно пихать, говорить, что ты обуза, если у Артема не пойдет.

В российском же клубе из середины таблицы или ниже он все еще будет лидером», – сказал Червиченко.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.
  • Сообщалось о желании россиянина перейти в «Фенербахче».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Червиченко Андрей
Комментарии (5)
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Hoahin
1655564204
Вроде и подлизнул, а вроде и обосрал Зюбу
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Garrincha58
1655565843
для него лучший вариант в какой-нибудь арабский клуб там и денег заработает и пахать особо не придётся
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житель СПб
1655567398
Чепуха! Все у него будет хорошо.
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Fusballer
1655568971
Дзюба не Кокорин. Кокорин уже смолоду сгубил карьеру. Точнее выбрал не футбол. А Дзюба кое-чего да добился.
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