«Может случиться ситуация, как с Кокориным». Червиченко предостерег Дзюбу от перехода в зарубежный клуб

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что экс-форварду «Зенита» Артему Дзюбе лучше остаться в РПЛ.

«Для футболиста игра в футбол – это прежде всего деньги. Деньги для семьи и его самого. Многие футболисты просто не находят себя после завершения карьеры.

Дзюбе нужно выжимать из себя максимум, как это делает Жирков. Сколько у него есть сил работать и зарабатывать – нужно это делать.

Зарубежный клуб для Артема будет более рисковым. Может случиться ситуация, как с Кокориным. В чужой стране будут постоянно пихать, говорить, что ты обуза, если у Артема не пойдет.

В российском же клубе из середины таблицы или ниже он все еще будет лидером», – сказал Червиченко.