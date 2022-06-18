«Может случиться ситуация, как с Кокориным». Червиченко предостерег Дзюбу от перехода в зарубежный клуб

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что экс-форварду «Зенита» Артему Дзюбе лучше остаться в РПЛ.
«Для футболиста игра в футбол – это прежде всего деньги. Деньги для семьи и его самого. Многие футболисты просто не находят себя после завершения карьеры.
Дзюбе нужно выжимать из себя максимум, как это делает Жирков. Сколько у него есть сил работать и зарабатывать – нужно это делать.
Зарубежный клуб для Артема будет более рисковым. Может случиться ситуация, как с Кокориным. В чужой стране будут постоянно пихать, говорить, что ты обуза, если у Артема не пойдет.
В российском же клубе из середины таблицы или ниже он все еще будет лидером», – сказал Червиченко.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.
- Сообщалось о желании россиянина перейти в «Фенербахче».
Источник: Sport24