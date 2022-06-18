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«Может случиться ситуация, как с Кокориным». Червиченко предостерег Дзюбу от перехода в зарубежный клуб

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что экс-форварду «Зенита» Артему Дзюбе лучше остаться в РПЛ.

«Для футболиста игра в футбол – это прежде всего деньги. Деньги для семьи и его самого. Многие футболисты просто не находят себя после завершения карьеры.

Дзюбе нужно выжимать из себя максимум, как это делает Жирков. Сколько у него есть сил работать и зарабатывать – нужно это делать.

Зарубежный клуб для Артема будет более рисковым. Может случиться ситуация, как с Кокориным. В чужой стране будут постоянно пихать, говорить, что ты обуза, если у Артема не пойдет.

В российском же клубе из середины таблицы или ниже он все еще будет лидером», – сказал Червиченко.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.
  • Сообщалось о желании россиянина перейти в «Фенербахче».

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Источник: Sport24

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Сегодня, 17:26
Комментарии5
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    Рейтинг: +10696

    Алексей З 5 минут назад

    После Зенита идти в средний клуб РПЛ удар по самолюбию , которого у Дзюбы выше крыши. "Вчера" был героем нации и вдруг такое. Только это ,как мне кажется , склоняет его на зарубежье.

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    Рейтинг: +16092

    житель СПб 10 минут назад

    Чепуха! Все у него будет хорошо.

    0
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    Рейтинг: +62

    rac531 19 минут назад

    А чем судьба КОКОШИ плоха?
    Вечное, по нашим понятиям, лето, солнечно Адриатическое море, почти ДВА миллиона евро, ...)

    1
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    Рейтинг: +16942

    Garrincha58 36 минут назад

    для него лучший вариант в какой-нибудь арабский клуб там и денег заработает и пахать особо не придётся

    0
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    Рейтинг: +1008

    Hoahin 1 час назад

    Вроде и подлизнул, а вроде и обосрал Зюбу

    0
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