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Инфантино: «Работаем над введением чистого времени. Полуторачасовой матч не должен фактически длиться 46 минут»

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о введении чистого игрового времени в футболе.

«Мы с IFAB сейчас работаем над чистым игровым временем. Нам нужно найти какое-то решение, потому что матч, рассчитанный на полтора часа, не должен фактически длиться 46-48 минут.

Мы внесем ряд предложений, которые затем будут учтены и протестированы. Некоторые люди будут скептически относиться к таким изменениям, но IFAB открыта для любых предложений, направленных на улучшение футбола», – сказал Инфантино.

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Источник: Calciomercato

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Сегодня, 07:28
Комментарии1
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    Рейтинг: +13977

    Fusballer 9 минут назад

    Надо ввести 3 периода по 20 минут. С перерывами между ними по 15 минут.

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