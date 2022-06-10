Вице-президент «Барселоны»: «Для спасения клуба нужно 500 миллионов. Ситуация остается критической»

Вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам Эдуард Ромеу рассказал о финансовых проблемах клуба.
«Ситуация остается критической. Но сейчас у нас есть преимущество – мы знаем, в каком положении находимся, и обозначили существующие проблемы.
Наибольший ущерб клубу наносит имеющийся дисбаланс. Наш дефицит – 500 миллионов евро. К этой сумме можно было бы добавить еще 150 миллионов, если бы мы ничего не делали.
Для спасения «Барсы» нужно 500 миллионов», – заявил Ромеу.
- «Барса» финишировала на 2-м месте в Примере.
- Сообщалось, что клуб хочет сократить зарплатный фонд на 160 миллионов евро.
Источник: Sport.es