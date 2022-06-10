Вице-президент «Барселоны»: «Для спасения клуба нужно 500 миллионов. Ситуация остается критической»

Вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам Эдуард Ромеу рассказал о финансовых проблемах клуба.

«Ситуация остается критической. Но сейчас у нас есть преимущество – мы знаем, в каком положении находимся, и обозначили существующие проблемы.

Наибольший ущерб клубу наносит имеющийся дисбаланс. Наш дефицит – 500 миллионов евро. К этой сумме можно было бы добавить еще 150 миллионов, если бы мы ничего не делали.

Для спасения «Барсы» нужно 500 миллионов», – заявил Ромеу.