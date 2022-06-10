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  • Вице-президент «Барселоны»: «Для спасения клуба нужно 500 миллионов. Ситуация остается критической»

Вице-президент «Барселоны»: «Для спасения клуба нужно 500 миллионов. Ситуация остается критической»

10 июня 2022, 14:21
7

Вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам Эдуард Ромеу рассказал о финансовых проблемах клуба.

«Ситуация остается критической. Но сейчас у нас есть преимущество – мы знаем, в каком положении находимся, и обозначили существующие проблемы.

Наибольший ущерб клубу наносит имеющийся дисбаланс. Наш дефицит – 500 миллионов евро. К этой сумме можно было бы добавить еще 150 миллионов, если бы мы ничего не делали.

Для спасения «Барсы» нужно 500 миллионов», – заявил Ромеу.

  • «Барса» финишировала на 2-м месте в Примере.
  • Сообщалось, что клуб хочет сократить зарплатный фонд на 160 миллионов евро.

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Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона
Комментарии (7)
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Alex Y
1654860501
Распродавать игроков и перестать быть грандом на несколько лет
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ilichkadr
1654861879
У Месси займите. Какой никакой, а ваш воспитанник.
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jek718875
1654862070
Кто скажет,сколько для счастья нужно Спартаку
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RealDiMoNMadrid
1654862569
Курс на работу с собственными воспитанниками они уже, судя по последним трансферным новостям, уже отменили. А зря. ВОспитанники у Барселоны реально очень сильные, умные и,что самое главное, сыгранные, понимающие систему. Но руководству прямо здесь и сейчас необходимо подписывать Кессье, Левандовски, Обамеянга, Феррана и Траоре. А надо ли? Ведь зарплаты всё равно деньги съедают
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DeStar
1654862635
жесть, какой урод загнал в такую жопу барсу? ((
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