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Вице-президент «Барселоны»: «Для спасения клуба нужно 500 миллионов. Ситуация остается критической»

Вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам Эдуард Ромеу рассказал о финансовых проблемах клуба.

«Ситуация остается критической. Но сейчас у нас есть преимущество – мы знаем, в каком положении находимся, и обозначили существующие проблемы.

Наибольший ущерб клубу наносит имеющийся дисбаланс. Наш дефицит – 500 миллионов евро. К этой сумме можно было бы добавить еще 150 миллионов, если бы мы ничего не делали.

Для спасения «Барсы» нужно 500 миллионов», – заявил Ромеу.

  • «Барса» финишировала на 2-м месте в Примере.
  • Сообщалось, что клуб хочет сократить зарплатный фонд на 160 миллионов евро.

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Источник: Sport.es

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Комментарии6
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    Рейтинг: +11868

    DeStar 18 минут назад

    жесть, какой урод загнал в такую жопу барсу? ((

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    Рейтинг: +13945

    Fusballer > DeStar 14 минут назад

    Один из них свалил в ПСЖ.

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    Рейтинг: +152

    RealDiMoNMadrid 19 минут назад

    Курс на работу с собственными воспитанниками они уже, судя по последним трансферным новостям, уже отменили. А зря. ВОспитанники у Барселоны реально очень сильные, умные и,что самое главное, сыгранные, понимающие систему.
    Но руководству прямо здесь и сейчас необходимо подписывать Кессье, Левандовски, Обамеянга, Феррана и Траоре.
    А надо ли? Ведь зарплаты всё равно деньги съедают

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    Рейтинг: +960

    jek718875 28 минут назад

    Кто скажет,сколько для счастья нужно Спартаку

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    Рейтинг: +15770

    ilichkadr 31 минуту назад

    У Месси займите. Какой никакой, а ваш воспитанник.

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    Рейтинг: +1437

    Alex Y 54 минуты назад

    Распродавать игроков и перестать быть грандом на несколько лет

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