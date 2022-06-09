Лапорта поблагодарил Левандовски за слова о желании уйти из «Баварии»

В «Барселоне» довольны публичными заявлениями форварда «Баварии» Роберта Левандовски о желании сменить команду.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта связывался с агентом поляка Пини Захави, чтобы передать футболисту благодарность за его слова.

В конце мая нападающий сказал: «Моя эра в «Баварии» закончилась. Я больше не хочу здесь играть».