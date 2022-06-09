Лапорта поблагодарил Левандовски за слова о желании уйти из «Баварии»

В «Барселоне» довольны публичными заявлениями форварда «Баварии» Роберта Левандовски о желании сменить команду.
Президент каталонского клуба Жоан Лапорта связывался с агентом поляка Пини Захави, чтобы передать футболисту благодарность за его слова.
В конце мая нападающий сказал: «Моя эра в «Баварии» закончилась. Я больше не хочу здесь играть».
- В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
- Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
- Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
Источник: Sport1