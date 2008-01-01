Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
2 Тест: угадай футболиста по его родителям
Тест: угадай футболиста по его родителям
3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

АПЛ не покажут в России в следующем сезоне. Лига разорвет контракт с «Матч ТВ» (Daily Mail)

В следующем сезоне в России не будут транслировать матчи АПЛ.

По информации Daily Mail, АПЛ на этой неделе откажется от сделки с «Матч ТВ». Причина – связи «Газпром-Медиа Холдинг» с российским правительством.

Клубы АПЛ не получат 43 миллиона фунтов – в эту сумму оценивалась сделка с российским вещателем.

  • Ранее АПЛ приостановила контракт с вещателем Okko.
  • Okko транслировал АПЛ с 2019 года.
  • Со следующего сезона права на трансляцию АПЛ должны были перейти «Матч ТВ».

Новости по теме
Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии CIES. Месси и Роналду – вне топ-100 7
«Ливерпуль» продлил контракт с 36-летним Милнером на сезон 1
Мане – о переходе в «Баварию», «Реал» или «Барсу»: «Моя любимая команда – «Марсель»
Источник: Daily Mail

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 07:56
Комментарии10
...
  • ...
    Рейтинг: +10059

    "supermax" 25 минут назад

    На телеканале "старт" уже показывают азиатскую лигу чемпионов... Посмотрел парочку матчей... Занятное зрелище... Да, там нет звёзд... Но футбол есть

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2192

    Аристократ Олжик 47 минут назад

    Как жаль, что лучшая лига мира находится в стране, которой управляют безмозглые фашисты. Но я бы с удовольствием посмотрел бы на чемпионат Сербии. Вроде дружественная страна, а никто не показывает. Хотя там есть на кого посмотреть

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4386

    ЮНик 1 час назад

    Не надо печалиться! Вместо АПЛ бдем смотреть БПЛ. "Белшина" - Энергетик БГУ". А "БАТЭ" вообще суперклуб! Не хуже "Арсенала". Тульского... Короче, без футбола не останемся!

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +24826

    vladimir-7 1 час назад

    БОрис настоял на новых санкциях для России, англосакский услужливый шакал принес очередную косточку америкосам.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +232

    Феникс 28 1 час назад

    Вот и правильно.Связи с российским правительством это сейчас токсично.Деньги от продажи газа идут на поддержку в.ойны...Таких надо гнать отовсюду.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +24826

    vladimir-7 > Феникс 28 1 час назад

    Бомбардир, пора пожизненно заблокировать этого иностранного агента,

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +232

    Феникс 28 > vladimir-7 1 час назад

    Шо ! Опять пожизненно ? В 16-й раз ? )))
    Обрати внимание на ник.
    Птица Феникс --- мифологическая долгоживущая птица, возрождающаяся после гибели----символ вечного обновления, бессмертия.
    Вот оно чо Вова, вот оно чо.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +4346

    neveldomha > Феникс 28 37 минут назад

    Ты не феникс, ты обдолбанный дятел.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1993

    almanev 1 час назад

    АПЛ контракт разорвет, родное государство vpn заблокирует, и будем наслаждаться играми Оренбурга с Уралом

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10361

    Алексей З 1 час назад

    Вы за клубы АПЛ не переживайте, там всё пучком.

    5
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11