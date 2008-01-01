АПЛ не покажут в России в следующем сезоне. Лига разорвет контракт с «Матч ТВ» (Daily Mail)

В следующем сезоне в России не будут транслировать матчи АПЛ.

По информации Daily Mail, АПЛ на этой неделе откажется от сделки с «Матч ТВ». Причина – связи «Газпром-Медиа Холдинг» с российским правительством.

Клубы АПЛ не получат 43 миллиона фунтов – в эту сумму оценивалась сделка с российским вещателем.