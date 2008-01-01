АПЛ не покажут в России в следующем сезоне. Лига разорвет контракт с «Матч ТВ» (Daily Mail)

На телеканале "старт" уже показывают азиатскую лигу чемпионов... Посмотрел парочку матчей... Занятное зрелище... Да, там нет звёзд... Но футбол есть
В следующем сезоне в России не будут транслировать матчи АПЛ.
По информации Daily Mail, АПЛ на этой неделе откажется от сделки с «Матч ТВ». Причина – связи «Газпром-Медиа Холдинг» с российским правительством.
Клубы АПЛ не получат 43 миллиона фунтов – в эту сумму оценивалась сделка с российским вещателем.
- Ранее АПЛ приостановила контракт с вещателем Okko.
- Okko транслировал АПЛ с 2019 года.
- Со следующего сезона права на трансляцию АПЛ должны были перейти «Матч ТВ».