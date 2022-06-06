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Аршавин – о матче за Суперкубок в Санкт-Петербурге: «Тут есть логика. У нас отняли финал ЛЧ»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему матч за Суперкубок России против «Спартака» должен пройти в Санкт-Петербурге.

«Если я говорю как представитель «Зенита» и Петербурга, то, конечно, «Газпром Арена» или «Лужники», считаю, что только эти два варианта должны рассматриваться, хотя, в «Лужниках» вроде запланированы концерты в преддверии Суперкубка, и, наверное, боятся, что поле будет не в лучшем состоянии.

Но, я точно не за Нижний Новгород, потому что относительно недавно там был финал Кубка. Понятно, что наш город и стадион готовы, как и в Москве, но топ-событие там уже было.

А переносить матч в Казань смысла не вижу. Не будет того ажиотажа и большого количества болельщиков «Зенита» и «Спартака», которое можно собрать в Питере или Москве.

Вообще, почему заговорили о проведении Суперкубка в Санкт-Петербурге? Финал Лиги чемпионов у нас отняли. И здесь тоже есть логика в позиции нашего клуба и города.

Возможно, это даже заранее проговаривалось, еще до того, как мы потеряли Лигу чемпионов», – сказал Аршавин.

  • Матч за Суперкубок России должен состояться 9 июля.
  • «Зенит» стал чемпионом, «Спартак» выиграл Кубок страны.

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Источник: Sport24

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Комментарии4
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    Рейтинг: +4689

    neim 48 минут назад

    "Баба Яга" против будет ))).

    0
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    Рейтинг: +923

    Лфшт 1 час назад

    Андрюша ты был крутым футболистом, но вот философ из тебя гавно

    1
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    Рейтинг: +453

    fakeid 1 час назад

    нет, всё равно не нужно. а то визгов будет до конца года. лучше отодрать хряков на нейтральном поле, или в луже.

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    Рейтинг: +100

    bearglass 1 час назад

    Аршавин и логика не знакомы.

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