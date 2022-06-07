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  • Аршавин – о матче за Суперкубок в Санкт-Петербурге: «Тут есть логика. У нас отняли финал ЛЧ»

Аршавин – о матче за Суперкубок в Санкт-Петербурге: «Тут есть логика. У нас отняли финал ЛЧ»

7 июня 2022, 00:19
15

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему матч за Суперкубок России против «Спартака» должен пройти в Санкт-Петербурге.

«Если я говорю как представитель «Зенита» и Петербурга, то, конечно, «Газпром Арена» или «Лужники», считаю, что только эти два варианта должны рассматриваться, хотя, в «Лужниках» вроде запланированы концерты в преддверии Суперкубка, и, наверное, боятся, что поле будет не в лучшем состоянии.

Но, я точно не за Нижний Новгород, потому что относительно недавно там был финал Кубка. Понятно, что наш город и стадион готовы, как и в Москве, но топ-событие там уже было.

А переносить матч в Казань смысла не вижу. Не будет того ажиотажа и большого количества болельщиков «Зенита» и «Спартака», которое можно собрать в Питере или Москве.

Вообще, почему заговорили о проведении Суперкубка в Санкт-Петербурге? Финал Лиги чемпионов у нас отняли. И здесь тоже есть логика в позиции нашего клуба и города.

Возможно, это даже заранее проговаривалось, еще до того, как мы потеряли Лигу чемпионов», – сказал Аршавин.

  • Матч за Суперкубок России должен состояться 9 июля.
  • «Зенит» стал чемпионом, «Спартак» выиграл Кубок страны.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Аршавин Андрей
Комментарии (15)
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Лфшт
1654552207
Андрюша ты был крутым футболистом, но вот философ из тебя гавно
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neim
1654553670
"Баба Яга" против будет ))).
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PAREVG.
1654558054
Вот когда у Зенита отберут газпром, тогда посмотрим, что и куда будут переносить. Но, я думаю это случится тогда. когда в кремле перестанут править выходцы из Ленинграда. А пока РФС, РПЛ, судейский корпус, ВАР, видео трансляции и прочее принадлежит газпрому, удивляться нечему. Финал ЛЧ, Ленинград тоже получил только благодаря генеральному спонсору. Кто платит, тот и заказывает музыку...
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Дядя Серёжа
1654564217
Тянут потянут - вытянуть не могут. Позвал дед газпром...
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Skull_Boy
1654572127
Логика только одна - ты дЭбил
Ответить
_Marqella_
1654573542
Конечно в Питере, в футбольной столице...
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ААМ
1654573922
Моё мнение - нейтральное поле. Но есть заковыка. Москвичи на выезде играют в ЧР 10матчей, а с нового сезона 9 матчей на выезде, а все прочие клубы - 15.
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nik55
1654581101
чипсоед---какая логика
Ответить
"supermax"
1654585196
У зенита отняли финал и поэтому он должен играть дома? А зенит что должен был играть в финале лч?
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выапирт
1654595242
А у нас ( у Спартака) отняли Кубок УЕФА
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