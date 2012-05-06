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Аршавин – о словах Заремы про «Зенит»: «Она слишком категорична. Когда команда идет десятой, нужно поискать проблемы в себе»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к критике Заремы Салиховой в адрес петербургского клуба.

– СМИ упрекают «Зенит» в использовании административного ресурса. Такие обвинения имеют под собой почву?

– Нужно приводить какие-то факты, и тогда можно будет что-то ответить. Так – это необъективно. Скажу даже больше – это просто неадекватно.

Например, если в каких-то эпизодах судьи боятся назначать в наш адрес лишний штрафной или пенальти, то это проблема судейского корпуса. Однако я не помню каких-то вопиющих случаев, чтобы это происходило.

Зарема Салихова часто говорит, что вся лига пытается вашему клубу подыгрывать. Такие реплики как-то цепляют команду?

– Она слишком категорична, но мне бы не хотелось вступать в полемику. Все команды, которые проигрывают, пытаются искать проблемы на стороне. Например, в арбитрах.

Что касается «Спартака», когда команда находится на десятом месте в таблице чемпионата, она должна поискать проблемы сначала в себе, а уже потом – во всех остальных.

  • «Зенит» в прошедшем сезоне выиграл РПЛ 4-й раз подряд.
  • «Спартак» финишировал 10-м, но стал победителем Кубка России.
  • В июле команды встретятся в матче за Суперкубок России.
  • Зарема Салихова – супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт РБК»

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Сегодня, 11:31
Комментарии8
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    Рейтинг: +5635

    Давид59 29 минут назад

    Андрюху спрашивают, почему Зарема не любит Зенит? Дурацкий вопрос. Но, если серьёзно, то проблема "нас никто не любит" стоит очень остро.

    0
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    Рейтинг: +7552

    R_a_i_n > Давид59 11 минут назад

    Ну почему никто? В Питере любят жи)

    0
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    Рейтинг: +728

    БеZуМныЙ 46 минут назад

    Аутсайдерам ничего другого не остаётся как ныть и завидовать успешным и сильным. Гыгыгы

    1
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    Рейтинг: +5449

    Павелий 47 минут назад

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    Можно ещё несколько десятков привести. Аршавин, будь честным.

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    Рейтинг: +15059

    Barmaleushka > Павелий 25 минут назад

    С какого бодуна "ООО" государственными стали ?
    Ты наверно считаешь , что "море" железобетонных фактов тут накидал ? Серьёзно ?
    Пахмелий , завязывай с водкой !

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    Рейтинг: +7552

    R_a_i_n > Павелий 8 минут назад

    Кстати по 3 пункту дополню, что тогда комитет "не успевал" рассмотреть отмену наказания из за выходных. Хотя помнится Конифея там от чего-то отмазывали, так сразу "срочное" собрание устроили.

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    Рейтинг: +22843

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Ну, не любит Федуниха Газпром! )

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    Рейтинг: +15597

    ilichkadr 1 час назад

    Андрюха, и с каких это пор баба ищет проблемы в себе? Ложные установки относительно себя лежат в основе женской сущности. Тебе ли об этом не знать?

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