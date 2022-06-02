Аршавин – о словах Заремы про «Зенит»: «Она слишком категорична. Когда команда идет десятой, нужно поискать проблемы в себе»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к критике Заремы Салиховой в адрес петербургского клуба.

– СМИ упрекают «Зенит» в использовании административного ресурса. Такие обвинения имеют под собой почву?

– Нужно приводить какие-то факты, и тогда можно будет что-то ответить. Так – это необъективно. Скажу даже больше – это просто неадекватно.

Например, если в каких-то эпизодах судьи боятся назначать в наш адрес лишний штрафной или пенальти, то это проблема судейского корпуса. Однако я не помню каких-то вопиющих случаев, чтобы это происходило.

– Зарема Салихова часто говорит, что вся лига пытается вашему клубу подыгрывать. Такие реплики как-то цепляют команду?

– Она слишком категорична, но мне бы не хотелось вступать в полемику. Все команды, которые проигрывают, пытаются искать проблемы на стороне. Например, в арбитрах.

Что касается «Спартака», когда команда находится на десятом месте в таблице чемпионата, она должна поискать проблемы сначала в себе, а уже потом – во всех остальных.

«Зенит» в прошедшем сезоне выиграл РПЛ 4-й раз подряд.

«Спартак» финишировал 10-м, но стал победителем Кубка России.

В июле команды встретятся в матче за Суперкубок России.

Зарема Салихова – супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?