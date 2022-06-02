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  • Аршавин – о словах Заремы про «Зенит»: «Она слишком категорична. Когда команда идет десятой, нужно поискать проблемы в себе»

Аршавин – о словах Заремы про «Зенит»: «Она слишком категорична. Когда команда идет десятой, нужно поискать проблемы в себе»

2 июня 2022, 11:31
33

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к критике Заремы Салиховой в адрес петербургского клуба.

– СМИ упрекают «Зенит» в использовании административного ресурса. Такие обвинения имеют под собой почву?

– Нужно приводить какие-то факты, и тогда можно будет что-то ответить. Так – это необъективно. Скажу даже больше – это просто неадекватно.

Например, если в каких-то эпизодах судьи боятся назначать в наш адрес лишний штрафной или пенальти, то это проблема судейского корпуса. Однако я не помню каких-то вопиющих случаев, чтобы это происходило.

Зарема Салихова часто говорит, что вся лига пытается вашему клубу подыгрывать. Такие реплики как-то цепляют команду?

– Она слишком категорична, но мне бы не хотелось вступать в полемику. Все команды, которые проигрывают, пытаются искать проблемы на стороне. Например, в арбитрах.

Что касается «Спартака», когда команда находится на десятом месте в таблице чемпионата, она должна поискать проблемы сначала в себе, а уже потом – во всех остальных.

  • «Зенит» в прошедшем сезоне выиграл РПЛ 4-й раз подряд.
  • «Спартак» финишировал 10-м, но стал победителем Кубка России.
  • В июле команды встретятся в матче за Суперкубок России.
  • Зарема Салихова – супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт РБК»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Аршавин Андрей Салихова Зарема
Комментарии (33)
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ilichkadr
1654159590
Андрюха, и с каких это пор баба ищет проблемы в себе? Ложные установки относительно себя лежат в основе женской сущности. Тебе ли об этом не знать?
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DOCTOR PENALTY
1654161667
Ну, не любит Федуниха Газпром! )
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Павелий
1654163342
1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ компания Газпром - ВЛАДЕЛЕЦ футбольного клуба Зенит. Какой ещё факт будет иметь столь огромный вес? 2. Переход Быстрова обратно из Спартака в Зенит. Карпин в одном из интервью сказал: "Позвонили Федуну и сделали предложение, от которого нельзя было отказаться". 3. 06.05.2012. Зенит - Спартак. Удаление Эменике за жест, который буквально за неделю до этого показали в Лиге Чемпионов. 4. 01.12.2019. Зенит - Спартак. Дзюба откровенно пихает, толкает и напрыгивает на Кутепова, Илья падает и от его колена мяч закатывается в ворота. Откровенный фол в нападении. Но судья Мешков засчитывает гол. Можно ещё несколько десятков привести. Аршавин, будь честным.
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Давид59
1654164415
Андрюху спрашивают, почему Зарема не любит Зенит? Дурацкий вопрос. Но, если серьёзно, то проблема "нас никто не любит" стоит очень остро.
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Беспонтий
1654167506
изящно андрей сергеевич
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NewLife
1654168036
Когда средненькая команда становится чемпионом несколько лет подряд, то причины следует искать во владельцах команды и РФС с судьями, правильно Андрюша ? Почитай решения ЭСК за истекший сезон и не 3,14зди.
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FС Spаrtак
1654171488
аршавин носатый кретин убери ваши ворованые бабки газпрома как каком месте твой зеня будет давай расскажи.
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