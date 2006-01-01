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Аршавин: «У «Спартака», ЦСКА и «Динамо» достаточно ресурсов, чтобы бороться с «Зенитом»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин сравнил петербургский клуб со «Спартаком» эпохи 90-х.

– Есть ли ощущение, что нынешний «Зенит» превращается в «Спартак» 1990-х годов, когда была серьезная гегемония «Спартака», огромное количество чемпионств? Есть ли что-то похожее между командами и какая, на ваш взгляд, сильнее?

– Не согласен, что команды идентичны. Все-таки тогда была большая разница между «Спартаком» и всеми остальными.

Сейчас у того же «Спартака», ЦСКА или «Динамо» достаточно ресурсов, чтобы при грамотном их использовании бороться с «Зенитом» за чемпионство.

– Но какая из этих команд все-таки сильнее, если сравнивать по эпохам?

– Трудно сравнивать, потому что между ними прошло 25-30 лет. Наверное, не совсем корректно сравнивать их напрямую.

– Я думал, что вы назовете свой «Зенит» (2006–2008 годы), когда взяли много титулов.

– Тоже бы не стал сравнивать наш «Зенит» с нынешним. Если бы мы сейчас сыграли матч между собой, еще неизвестно, кто бы победил. Нет такого, чтобы одна команда всегда была гегемоном и тотально доминировала.

– Мне кажется, в тот момент, когда вы побеждали, было больше конкуренции в чемпионате. Не считаете, что период между 2006 и 2008 годами был пиком для РПЛ?

– Соглашусь с этим, но именно если сравнивать команды. Я уверен, что нынешний «Зенит» тоже был бы конкурентоспособен в том чемпионате.

  • «Зенит» в прошедшем сезоне выиграл РПЛ 4-й раз подряд.
  • «Спартак» становился чемпионом России 9 раз за 10 лет – с 1992 по 2001 год.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт РБК»

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