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  • Аршавин: «У «Спартака», ЦСКА и «Динамо» достаточно ресурсов, чтобы бороться с «Зенитом»

Аршавин: «У «Спартака», ЦСКА и «Динамо» достаточно ресурсов, чтобы бороться с «Зенитом»

2 июня 2022, 09:54
9

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин сравнил петербургский клуб со «Спартаком» эпохи 90-х.

– Есть ли ощущение, что нынешний «Зенит» превращается в «Спартак» 1990-х годов, когда была серьезная гегемония «Спартака», огромное количество чемпионств? Есть ли что-то похожее между командами и какая, на ваш взгляд, сильнее?

– Не согласен, что команды идентичны. Все-таки тогда была большая разница между «Спартаком» и всеми остальными.

Сейчас у того же «Спартака», ЦСКА или «Динамо» достаточно ресурсов, чтобы при грамотном их использовании бороться с «Зенитом» за чемпионство.

– Но какая из этих команд все-таки сильнее, если сравнивать по эпохам?

– Трудно сравнивать, потому что между ними прошло 25-30 лет. Наверное, не совсем корректно сравнивать их напрямую.

– Я думал, что вы назовете свой «Зенит» (2006–2008 годы), когда взяли много титулов.

– Тоже бы не стал сравнивать наш «Зенит» с нынешним. Если бы мы сейчас сыграли матч между собой, еще неизвестно, кто бы победил. Нет такого, чтобы одна команда всегда была гегемоном и тотально доминировала.

– Мне кажется, в тот момент, когда вы побеждали, было больше конкуренции в чемпионате. Не считаете, что период между 2006 и 2008 годами был пиком для РПЛ?

– Соглашусь с этим, но именно если сравнивать команды. Я уверен, что нынешний «Зенит» тоже был бы конкурентоспособен в том чемпионате.

  • «Зенит» в прошедшем сезоне выиграл РПЛ 4-й раз подряд.
  • «Спартак» становился чемпионом России 9 раз за 10 лет – с 1992 по 2001 год.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт РБК»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (9)
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Plyash
1654159409
Что ты несёшь,картавый?Ну кто у нас в России финансово может сравниться с беспределом всеми нами "уважаемого" концерна под названием ГазПромБанда? Правильно,никто.Так что,заткнись,Андрюша,и не вякай.
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Spirit_78
1654167954
Ресурсов у них достаточно, а вот ума не хватает. Раньше работа с судьями и ведомствами регулярно приносила московским клубам результат, а теперь всё сложнее - нужно менеджмент выстраивать, деньги в команды вкладывать (а не себе в карман). Но судят Зенит они по себе, как это исторически повелось, и обвиняют его в своих же собственных грехах, на которых уже не получается "выезжать".
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BRO_football
1654173963
Ага, если Спартак, Динамо и ЦСКА были одним клубом, то у них хватило бы ресурсов бороться с Зенитом. По отдельности же - без шансов!
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