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  • Аршавин: «Финал Кубка России – самый яркий матч сезона? Когда «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 7:1, было поинтересней»

Аршавин: «Финал Кубка России – самый яркий матч сезона? Когда «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 7:1, было поинтересней»

30 мая 2022, 19:30
42

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос о самом интересном матче сезона-2021/22 во внутренних турнирах.

– Согласны с тем, что финал Кубка России был самым ярким матчем прошедшего сезона с учетом всех, в том числе зенитовских игр в чемпионате?

– Если с точки зрения футбольной, то, конечно, нет, а с точки зрения антуража, того, что предшествовало, той атмосферы, которая вчера царила и той развязки, то в целом да.

Но по спортивной составляющей нет, конечно. Я думаю, что, когда «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 7:1, было поинтересней.

  • В финале Кубка «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1.
  • «Зенит» разгромил «Спартак» (7:1) в октябре прошлого года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Динамо Спартак Аршавин Андрей
Комментарии (42)
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R_a_i_n
1653929339
Я же говорю, бомжам только 7-1 вспоминать.
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Жорик кекс обжорик
1653929344
Я не болельщик спартака или динамо, но со стороны андрея это было не красиво.
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Иван Петров 1986
1653929714
Вот если бы бомжи играли, тогда бы другое дело. Только они очень рано обосрались.
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Беспонтий
1653929852
когда андрей сергеевичу скучно особенно после дня рождения он выплёскивает ведро иронии и пол литра сарказма и не факт что в сторону спартака в любую
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spam2009
1653931977
твое мнение-твои проблемы, приложи пальчик к губам и заткнись
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derrik2000
1653933259
"Но по спортивной составляющей нет, конечно. Я думаю, что, когда «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 7:1, было поинтересней." А какая в том матче была "спортивная составляющая"??? Тогда одна команда на протяжении почти всего матча УНИЧТОЖАЛА другую. И где здесь "спортивная составляющая" в том смысле, что была обоюдоострая борьба, активные атакующие действия с обилием опасных моментов обеих команд??? Избиение, оно и есть - ИЗБИЕНИЕ.
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Kollljan
1653934959
Это был лучший матч Зенита в сезоне. 7:1 ! Этот счёт будут помнить всегда! Такого позорища у Спартака ещё не было.
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Красногорск_Фан
1653935577
А когда сборная России потерпела самое унизительное и разгромное поражение 7-1 от Португалии в 2004 Аршавин был в составе. Кто сам без греха (с)
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мы_не_рабы
1653940150
А вот ещё бы я вспомнил и Динамо-Зенит. Там тоже было много интересного и тоже 7-1. И на поле были и Аршавин и Быстров и Радимов. И Аршавин плакал в раздевалке после игры..... Хотя о чём это я? Он не плакал, ведь ожидания - это ваши проблемы.
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Oldtrafford83
1653972797
Особенно после 4-1 было так интересно и захватывающе, интрига сохранялась до последних секунд)) Андрюша, тебя снова Буланов накачал боярой? Иди проспись!!!
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