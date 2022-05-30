Аршавин: «Финал Кубка России – самый яркий матч сезона? Когда «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 7:1, было поинтересней»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос о самом интересном матче сезона-2021/22 во внутренних турнирах.

– Согласны с тем, что финал Кубка России был самым ярким матчем прошедшего сезона с учетом всех, в том числе зенитовских игр в чемпионате?

– Если с точки зрения футбольной, то, конечно, нет, а с точки зрения антуража, того, что предшествовало, той атмосферы, которая вчера царила и той развязки, то в целом да.

Но по спортивной составляющей нет, конечно. Я думаю, что, когда «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 7:1, было поинтересней.

В финале Кубка «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1.

«Зенит» разгромил «Спартак» (7:1) в октябре прошлого года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?