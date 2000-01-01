Аршавин: «Финал Кубка России – самый яркий матч сезона? Когда «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 7:1, было поинтересней»

А когда сборная России потерпела самое унизительное и разгромное поражение 7-1 от Португалии в 2004 Аршавин был в составе. Кто сам без греха (с)
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос о самом интересном матче сезона-2021/22 во внутренних турнирах.
– Согласны с тем, что финал Кубка России был самым ярким матчем прошедшего сезона с учетом всех, в том числе зенитовских игр в чемпионате?
– Если с точки зрения футбольной, то, конечно, нет, а с точки зрения антуража, того, что предшествовало, той атмосферы, которая вчера царила и той развязки, то в целом да.
Но по спортивной составляющей нет, конечно. Я думаю, что, когда «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 7:1, было поинтересней.
- В финале Кубка «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1.
- «Зенит» разгромил «Спартак» (7:1) в октябре прошлого года.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?