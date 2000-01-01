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Аршавин: «Финал Кубка России – самый яркий матч сезона? Когда «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 7:1, было поинтересней»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос о самом интересном матче сезона-2021/22 во внутренних турнирах.

– Согласны с тем, что финал Кубка России был самым ярким матчем прошедшего сезона с учетом всех, в том числе зенитовских игр в чемпионате?

– Если с точки зрения футбольной, то, конечно, нет, а с точки зрения антуража, того, что предшествовало, той атмосферы, которая вчера царила и той развязки, то в целом да.

Но по спортивной составляющей нет, конечно. Я думаю, что, когда «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 7:1, было поинтересней.

  • В финале Кубка «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1.
  • «Зенит» разгромил «Спартак» (7:1) в октябре прошлого года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии18
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    Рейтинг: +4611

    Красногорск_Фан 1 минуту назад

    А когда сборная России потерпела самое унизительное и разгромное поражение 7-1 от Португалии в 2004 Аршавин был в составе. Кто сам без греха (с)

    0
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    Рейтинг: +855

    inzek 7 минут назад

    гномик питерский

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    Рейтинг: +3617

    Kollljan 12 минут назад

    Это был лучший матч Зенита в сезоне. 7:1 ! Этот счёт будут помнить всегда! Такого позорища у Спартака ещё не было.

    0
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    Рейтинг: +19135

    derrik2000 40 минут назад

    "Но по спортивной составляющей нет, конечно. Я думаю, что, когда «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 7:1, было поинтересней."

    А какая в том матче была "спортивная составляющая"???
    Тогда одна команда на протяжении почти всего матча УНИЧТОЖАЛА другую.
    И где здесь "спортивная составляющая" в том смысле, что была обоюдоострая борьба, активные атакующие действия с обилием опасных моментов обеих команд???
    Избиение, оно и есть - ИЗБИЕНИЕ.

    2
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    Рейтинг: +2026

    spam2009 1 час назад

    твое мнение-твои проблемы, приложи пальчик к губам и заткнись

    4
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    Рейтинг: +10229

    Alekxei Z. 1 час назад

    Источник матч-тв, бывший игрок Зенита , ну что вы хотели услышать ?
    Уровень футбола в стране , конечно желает лучшего, но вот по интриге матчей захватывающих в конце сезона было очень много.
    Вчерашний выделяется огромной аудиторией ( 70 т.) , престижем трофея и антураж конечно.

    2
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    Рейтинг: +15874

    житель СПб 1 час назад

    Совершенно согласен с Аршавиным. По качеству игра была весьма посредственной. Если в 1 тайме Спартак еще был более менее - а Динамо не играло вообще, то во 2 тайме обе команды совершали очень много ошибок. Просто вчера, уважая праздник Спартака, писать об этом не хотелось - чтобы болельщиков команды не обижать. Но вы - совершенно не чувствуя меры, стали этот результат возвеличивать, как сверх великое достижение.

    2
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    Рейтинг: +4271

    mopecekca > житель СПб 1 час назад

    примерно как ты ваше первое место

    5
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    Рейтинг: +2834

    Беспонтий 1 час назад

    когда андрей сергеевичу скучно
    особенно после дня рождения
    он выплёскивает ведро иронии и пол литра сарказма
    и не факт что в сторону спартака
    в любую

    5
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    Рейтинг: +3420

    Иван Петров 1986 1 час назад

    Вот если бы бомжи играли, тогда бы другое дело. Только они очень рано обосрались.

    8
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    Рейтинг: +438

    Жорик секс обжорик 1 час назад

    Я не болельщик спартака или динамо, но со стороны андрея это было не красиво.

    7
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    Рейтинг: +438

    Жорик секс обжорик > Жорик секс обжорик 1 час назад

    В каждой дырке свой зенит засунет, ждем когда легионеры свалят потдругому запоют.. будут от условного урала люлей отхватывать.

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