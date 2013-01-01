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«Реал» заработал в ЛЧ рекордные 133 миллиона, «Зенит» – в 3,4 раза меньше

Стало известно, сколько клубы заработали за участие в Лиге чемпионов-2021/22.

Первое место занял победитель турнира «Реал» с показателем 133,1 миллиона евро.

Это новый рекорд ЛЧ. Мадридцы превзошли достижение «ПСЖ», получившего 131 миллион в сезоне-2020/21.

В топ-3 по размеру заработка также вошли «Ливерпуль» (118,1 млн) и «Манчестер Сити» (108,6 млн).

«Зенит», занявший третье место в группе, получит от УЕФА 39,7 миллиона евро.

А худший показатель среди всех участников Лиги чемпионов у «Мальме» – им положено 19,4 миллиона евро.

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +10

    hjkhbjnmbn 1 час назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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    Рейтинг: +64978

    portero 1 час назад

    На халяву неплохо хапнули...

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