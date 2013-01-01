«Реал» заработал в ЛЧ рекордные 133 миллиона, «Зенит» – в 3,4 раза меньше

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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Стало известно, сколько клубы заработали за участие в Лиге чемпионов-2021/22.
Первое место занял победитель турнира «Реал» с показателем 133,1 миллиона евро.
Это новый рекорд ЛЧ. Мадридцы превзошли достижение «ПСЖ», получившего 131 миллион в сезоне-2020/21.
В топ-3 по размеру заработка также вошли «Ливерпуль» (118,1 млн) и «Манчестер Сити» (108,6 млн).
«Зенит», занявший третье место в группе, получит от УЕФА 39,7 миллиона евро.
А худший показатель среди всех участников Лиги чемпионов у «Мальме» – им положено 19,4 миллиона евро.
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?