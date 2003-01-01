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Более 69 тысяч зрителей пришли на финал Кубка России. Это рекорд турнира

Финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» посетили 69 306 зрителей.

Матч в «Лужниках» стал самым посещаемым в истории финалов турнира. Ранее рекорд принадлежал игре «Спартака» и ЦСКА в 2006 году, которую посетили 61 тысяча зрителей.

  • «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1.
  • Москвичи выиграли Кубок России впервые с 2003 года.
  • Это первый трофей для клуба с 2017-го года – тогда «Спартак» выиграл РПЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3607

    Питерский князь 55 минут назад

    Надо признать...
    СпартаГ в такой жопе. И эта негативная энергия у болел копилась.
    Это говно должно было куда-то вылиться!
    Пущай празднуют.
    Зенит чемпион!
    =)))

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