Более 69 тысяч зрителей пришли на финал Кубка России. Это рекорд турнира

Финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» посетили 69 306 зрителей.

Матч в «Лужниках» стал самым посещаемым в истории финалов турнира. Ранее рекорд принадлежал игре «Спартака» и ЦСКА в 2006 году, которую посетили 61 тысяча зрителей.

«Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1.

Москвичи выиграли Кубок России впервые с 2003 года.

Это первый трофей для клуба с 2017-го года – тогда «Спартак» выиграл РПЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?