Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
Тест: угадай футболиста по любимому животному
3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

Уткин – о финале ЛЧ: «Команда, чьи яйца у тренера, проиграла команде, у которой яйца у игроков»

Видеоблогер Василий Уткин охарактеризовал финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (0:1).

«Когда яйца команды у тренера – вы проиграете команде, у которой яйца у игроков», – написал Уткин.

  • Единственный гол в парижском финале забил Винисиус.
  • Лучшим игроком матча признан вратарь «Реала» Тибо Куртуа.
  • Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выиграл ЛЧ 6-й раз (4 – как тренер, 2 – как игрок).

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Куртуа: «Меня многие не любили, но теперь я победитель» 2
Клопп проиграл третий финал Лиги чемпионов 3
Анчелотти: «Куртуа выиграл для «Реала» финал против «Ливерпуля»
Источник: телеграм-канал Василия Уткина

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 02:41
Комментарии2
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11