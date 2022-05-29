Уткин – о финале ЛЧ: «Команда, чьи яйца у тренера, проиграла команде, у которой яйца у игроков»

Видеоблогер Василий Уткин охарактеризовал финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (0:1).

«Когда яйца команды у тренера – вы проиграете команде, у которой яйца у игроков», – написал Уткин.

Единственный гол в парижском финале забил Винисиус.

Лучшим игроком матча признан вратарь «Реала» Тибо Куртуа.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выиграл ЛЧ 6-й раз (4 – как тренер, 2 – как игрок).

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