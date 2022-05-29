Перес – о Мбаппе: «Это в прошлом»

Президент «Реала» Флорентино Перес дал комментарий после финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).

«Реал» и дальше будет привлекать лучших игроков. Ситуация с Килианом Мбаппе уже в прошлом.

Мбаппе тут нет. Это вечеринка «Реала». Мы провели идеальный сезон»», – сказал Перес.

Мбаппе на прошлой неделе продлил контракт с «ПСЖ», несмотря на интерес «Реала».

Испанцы взяли ЛЧ 14-й раз.

У Мбаппе еврокубковых титулов нет.

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