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Перес – о Мбаппе: «Это в прошлом»

Президент «Реала» Флорентино Перес дал комментарий после финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).

«Реал» и дальше будет привлекать лучших игроков. Ситуация с Килианом Мбаппе уже в прошлом.

Мбаппе тут нет. Это вечеринка «Реала». Мы провели идеальный сезон»», – сказал Перес.

  • Мбаппе на прошлой неделе продлил контракт с «ПСЖ», несмотря на интерес «Реала».
  • Испанцы взяли ЛЧ 14-й раз.
  • У Мбаппе еврокубковых титулов нет.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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