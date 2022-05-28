«Сочи» – о финале Лиги чемпионов: «Пока без нашего участия»

Пресс-служба «Сочи» опубликовала пост перед финалом Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».

«Финал Лиги чемпионов — сегодня. Пока без нашего участия, но пропустить просмотр такого сегодня нельзя.

Как думаете, кто победит?» – написали сочинцы.

Матч в Париже начнется в 22:00 по Москве.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

«Сочи» финишировал в РПЛ 2-м.

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