«Сочи» – о финале Лиги чемпионов: «Пока без нашего участия»

Пресс-служба «Сочи» опубликовала пост перед финалом Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».
«Финал Лиги чемпионов — сегодня. Пока без нашего участия, но пропустить просмотр такого сегодня нельзя.
Как думаете, кто победит?» – написали сочинцы.
- Матч в Париже начнется в 22:00 по Москве.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- «Сочи» финишировал в РПЛ 2-м.
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Источник: телеграм-канал «Сочи»