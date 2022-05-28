Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Челси» подтвердил смену владельца

28 мая 2022, 11:17
4

«Челси» опубликовал официальное заявление о продаже клуба.

«Челси» может подтвердить, что прошлой ночью было заключено окончательное соглашение о продаже клуба консорциуму Todd Boehly / Clearlake Capital.

Ожидается, что сделка будет завершена в понедельник», – говорится в заявлении.

  • С 2003 года «Челси» владел россиянин Роман Абрамович.
  • Новым владельцем клуба стал американец Тодд Боли и его партнеры.
  • Общая сумма сделки – 4,25 миллиарда фунтов. Из них 2,5 миллиарда пойдут на благотворительность, 1,75 – инвестиции в развитие проекта.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Еще по теме:
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
Мудрик сменил «Челси» на другой клуб 6
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
Источник: сайт «Челси»
Англия. Премьер-лига Челси Абрамович Роман
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Bozigit
1653725913
Хороший был проект
Ответить
житель СПб
1653726932
ТО есть более 5 млрд. евро. Если в Британии принято считать, что это - коррупционные деньги, то следовательно, эта сумма должна быть возвращена в страну, откуда они коррупционно были изъяты. Это следует из международно-правовых актов. Не готовы сейчас - значит позже, при другом российском руководстве. Главное - что должны быть возвращены. Иначе - это прямое воровство.
Ответить
Psih86
1653728424
Почему я думаю Тодд сделает из Челси ещё сильнее клуб !!!
Ответить
talgatnurzhanov2006
1653729708
Почему деньги не распределят наоборот?
Ответить
Главные новости
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
1
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
7
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
7
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
7
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
8
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
8
ФотоСевикян вернулся в Испанию после трех клубов РПЛ
11:17
2
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
5
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
Все новости
Все новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Грилиш вновь покинул «Манчестер Сити»
00:39
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
6
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
Вчера, 20:54
1
Фото«Лилль» продал фоварда за 60+ миллионов после покупки лучшего бомбардира Эредивизие
Вчера, 19:10
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
Вчера, 19:01
Фото«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
Вчера, 19:00
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала у клуба АПЛ
Вчера, 18:51
Фото«Арсенал» продал хавбека в клуб Бундеслиги за 10 миллионов
Вчера, 16:38
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
Вчера, 15:54
2
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
Вчера, 15:26
Фото«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
Вчера, 14:10
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
Вчера, 14:00
«Манчестер Сити» купит у «Челси» хавбека сборной Аргентины, которого оценивают в 100 млн
Вчера, 12:26
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
Вчера, 11:57
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
Вчера, 11:29
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 08:59
Фабрицио Романо раскрыл следующий клуб Мудрика
Вчера, 01:22
4
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
Вчера, 01:00
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
31 августа
Артета повторил редкое достижение в АПЛ
31 августа
«Манчестер Сити» заплатит 76 миллионов за участника ЧМ-2026
31 августа
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
31 августа
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
31 августа
3
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
31 августа
1
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
31 августа
Кэррик отреагировал на первую победу «Манчестер Юнайтед» в сезоне
30 августа
Алонсо высказался о победе «Челси» над «Брайтоном» в матче с 7 голами
30 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+