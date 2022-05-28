ТО есть более 5 млрд. евро. Если в Британии принято считать, что это - коррупционные деньги, то следовательно, эта сумма должна быть возвращена в страну, откуда они коррупционно были изъяты. Это следует из международно-правовых актов. Не готовы сейчас - значит позже, при другом российском руководстве. Главное - что должны быть возвращены. Иначе - это прямое воровство.
«Челси» опубликовал официальное заявление о продаже клуба.
«Челси» может подтвердить, что прошлой ночью было заключено окончательное соглашение о продаже клуба консорциуму Todd Boehly / Clearlake Capital.
Ожидается, что сделка будет завершена в понедельник», – говорится в заявлении.
- С 2003 года «Челси» владел россиянин Роман Абрамович.
- Новым владельцем клуба стал американец Тодд Боли и его партнеры.
- Общая сумма сделки – 4,25 миллиарда фунтов. Из них 2,5 миллиарда пойдут на благотворительность, 1,75 – инвестиции в развитие проекта.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?