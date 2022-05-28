Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой клуб появился раньше?
Тест: какой клуб появился раньше?
2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

«Челси» подтвердил смену владельца

«Челси» опубликовал официальное заявление о продаже клуба.

«Челси» может подтвердить, что прошлой ночью было заключено окончательное соглашение о продаже клуба консорциуму Todd Boehly / Clearlake Capital.

Ожидается, что сделка будет завершена в понедельник», – говорится в заявлении.

  • С 2003 года «Челси» владел россиянин Роман Абрамович.
  • Новым владельцем клуба стал американец Тодд Боли и его партнеры.
  • Общая сумма сделки – 4,25 миллиарда фунтов. Из них 2,5 миллиарда пойдут на благотворительность, 1,75 – инвестиции в развитие проекта.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Три клуба АПЛ хотят подписать воспитанника «Барселоны» Кукурелью. Цена – 45 миллионов
«Челси» интересуется Неймаром 3
Дринкуотер извинился перед болельщиками «Челси» за свою игру 1
Источник: сайт «Челси»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:17
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +15782

    житель СПб 17 минут назад

    ТО есть более 5 млрд. евро. Если в Британии принято считать, что это - коррупционные деньги, то следовательно, эта сумма должна быть возвращена в страну, откуда они коррупционно были изъяты. Это следует из международно-правовых актов. Не готовы сейчас - значит позже, при другом российском руководстве. Главное - что должны быть возвращены. Иначе - это прямое воровство.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1801

    Bozigit 34 минуты назад

    Хороший был проект

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11