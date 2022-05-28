«Челси» подтвердил смену владельца

«Челси» опубликовал официальное заявление о продаже клуба.

«Челси» может подтвердить, что прошлой ночью было заключено окончательное соглашение о продаже клуба консорциуму Todd Boehly / Clearlake Capital.

Ожидается, что сделка будет завершена в понедельник», – говорится в заявлении.

С 2003 года «Челси» владел россиянин Роман Абрамович.

Новым владельцем клуба стал американец Тодд Боли и его партнеры.

Общая сумма сделки – 4,25 миллиарда фунтов. Из них 2,5 миллиарда пойдут на благотворительность, 1,75 – инвестиции в развитие проекта.

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