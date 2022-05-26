Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Мы приняли решение показать финал Кубка России на уровне финала ЛЧ»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, как телеканал будет организовывать трансляцию финального матча Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Матч «Спартака» и «Динамо» завершает футбольный сезон в России – мы приняли решение показать его на уровне финала Лиги чемпионов.

Всего будут задействованы 44 камеры. Непосредственно футбольный матч будут снимать 36 камер, из которых 6 камер с функцией Super Slow Motion, камера-паук с виртуальной графикой, 12 длиннофокусных камер.

Звук трансляции будет произведен в формате Dolby 5.1. Еще 8 камер будут работать на двух студиях телеканала, расположенных на бровке поля и возле входа на стадион на центральной аллее.

В работе в воскресенье будут задействованы более 200 человек, две лучших передвижных телевизионных станции и еще семь машин со специальной техникой.

Сделаем все, чтобы погрузить вас в атмосферу «Лужников»!» – написал Тащин в своем телеграм-канале.

«Спартак» и «Динамо» разыграют трофей в воскресенье, 29 мая.

Начало финала Кубка – в 17:00 мск.

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