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Клопп: «Есть ли хоть один форвард мирового класса, с которым Анчелотти не работал?»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем отношении к Карло Анчелотти перед финалом Лиги чемпионов с «Реалом».

«Я только недавно увидел список нападающих, которых он тренировал по ходу карьеры. Сразу подумал: «Есть ли хоть один форвард мирового класса, с которым он не работал?» Это невероятно.

И я должен отметить, что это очень приятный человек. Очень успешный специалист, который вдохновляет свои команды на подвиги. Да, это отличный парень», – сказал Клопп.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: сайт УЕФА

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Комментарии2
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    Рейтинг: +13625

    Fusballer 42 минуты назад

    Конечно есть - это Дзюба!

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    Рейтинг: +5111

    AtticusFinch > Fusballer 39 минут назад

    так и знал, что кто нить высрет...а Кокорина - забыл?

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