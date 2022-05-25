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  • Клопп: «Есть ли хоть один форвард мирового класса, с которым Анчелотти не работал?»

Клопп: «Есть ли хоть один форвард мирового класса, с которым Анчелотти не работал?»

25 мая 2022, 22:28
7

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем отношении к Карло Анчелотти перед финалом Лиги чемпионов с «Реалом».

«Я только недавно увидел список нападающих, которых он тренировал по ходу карьеры. Сразу подумал: «Есть ли хоть один форвард мирового класса, с которым он не работал?» Это невероятно.

И я должен отметить, что это очень приятный человек. Очень успешный специалист, который вдохновляет свои команды на подвиги. Да, это отличный парень», – сказал Клопп.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Реал Ливерпуль Анчелотти Карло Клопп Юрген
Комментарии (7)
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Fusballer
1653507382
Конечно есть - это Дзюба!
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ItalianFootball
1653548832
С Холандом, так, на вскидку или Месси, если про старую гвардию, могу ошибаться, но вроде так.
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spam2009
1653709406
Хотел Болеть за Ливер, считал Клоппа адекватным и выше политической ситуации. Но увы нет. Болеем за Реал.
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житель СПб
1653766417
Он не "парень", Клопп! Надо больше уважать старших. Буду болеть за Реал!
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