Клопп: «Есть ли хоть один форвард мирового класса, с которым Анчелотти не работал?»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем отношении к Карло Анчелотти перед финалом Лиги чемпионов с «Реалом».

«Я только недавно увидел список нападающих, которых он тренировал по ходу карьеры. Сразу подумал: «Есть ли хоть один форвард мирового класса, с которым он не работал?» Это невероятно.

И я должен отметить, что это очень приятный человек. Очень успешный специалист, который вдохновляет свои команды на подвиги. Да, это отличный парень», – сказал Клопп.

Матч «Ливерпуль» – «Реал» пройдет в субботу, 28 мая.

Начало – в 22:00 по московскому времени.

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