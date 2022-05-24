Прохин вернется в «Ростов» из «Сочи»

Василий Голяна, агент защитника «Сочи» Данилы Прохина, заявил, что его клиент возвращается в «Ростов».

– Где Данила хочет провести следующий сезон? У него есть какие-то пожелания?

– На повестке дня не стоит вопрос о каком-либо переходе. Он возвращается в клуб, с которым у него подписан долгосрочный контракт.

– Прохин провел удачный сезон в «Сочи». Не планируют ли там его выкупить у «Ростова» или опять взять в аренду?

– У меня никаких разговоров на этот счет пока не было. Прохин провел два сезона в «Сочи». Оба – в рамках арендных соглашений. Сейчас он переходит на полноценный договор в «Ростов».

– Скорее всего Прохин начнет следующий сезон в «Ростове»?

– Да.

Прохин провел 25 матчей в этом сезоне РПЛ.

Он воспитанник «Зенита».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?