Прохин вернется в «Ростов» из «Сочи»

Василий Голяна, агент защитника «Сочи» Данилы Прохина, заявил, что его клиент возвращается в «Ростов».
– Где Данила хочет провести следующий сезон? У него есть какие-то пожелания?
– На повестке дня не стоит вопрос о каком-либо переходе. Он возвращается в клуб, с которым у него подписан долгосрочный контракт.
– Прохин провел удачный сезон в «Сочи». Не планируют ли там его выкупить у «Ростова» или опять взять в аренду?
– У меня никаких разговоров на этот счет пока не было. Прохин провел два сезона в «Сочи». Оба – в рамках арендных соглашений. Сейчас он переходит на полноценный договор в «Ростов».
– Скорее всего Прохин начнет следующий сезон в «Ростове»?
– Да.
- Прохин провел 25 матчей в этом сезоне РПЛ.
- Он воспитанник «Зенита».
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?