Бензема – о Мбаппе: «Я не злюсь, но перед финалом ЛЧ не время говорить о мелочах»

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о своем отношении к решению Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

«В субботу мы сыграем в финале Лиги чемпионов. Поэтому сейчас не время говорить об этих мелочах.

Предпочту промолчать, но я не злюсь. Я полностью сосредоточен на финале ЛЧ, который важнее всего», – сказал Бензема.

Мбаппе заключил с «ПСЖ» контракт до 2025 года.

Француз сможет заработать 471 миллион евро за 3 сезона.

Ожидалось, что 23-летний форвард присоединится к «Реалу» на правах свободного агента.

Мадридцы в финале ЛЧ сыграют с «Ливерпулем».

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