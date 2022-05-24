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  • Бензема – о Мбаппе: «Я не злюсь, но перед финалом ЛЧ не время говорить о мелочах»

Бензема – о Мбаппе: «Я не злюсь, но перед финалом ЛЧ не время говорить о мелочах»

24 мая 2022, 17:52
2

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о своем отношении к решению Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

«В субботу мы сыграем в финале Лиги чемпионов. Поэтому сейчас не время говорить об этих мелочах.

Предпочту промолчать, но я не злюсь. Я полностью сосредоточен на финале ЛЧ, который важнее всего», – сказал Бензема.

  • Мбаппе заключил с «ПСЖ» контракт до 2025 года.
  • Француз сможет заработать 471 миллион евро за 3 сезона.
  • Ожидалось, что 23-летний форвард присоединится к «Реалу» на правах свободного агента.
  • Мадридцы в финале ЛЧ сыграют с «Ливерпулем».

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: RMC Sport
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Бензема Карим Мбаппе Килиан
Комментарии (2)
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portero
1653405554
Правильный подход, ЛЧ финал главное!!! А остальное естьткому подумаь и порешать...
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Plyash
1653413458
Правильно,Карим,ты в этом сезоне лучший,больше говорить не о чем... Мбаппе подождёт.
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