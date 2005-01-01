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Бензема – о Мбаппе: «Я не злюсь, но перед финалом ЛЧ не время говорить о мелочах»

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о своем отношении к решению Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

«В субботу мы сыграем в финале Лиги чемпионов. Поэтому сейчас не время говорить об этих мелочах.

Предпочту промолчать, но я не злюсь. Я полностью сосредоточен на финале ЛЧ, который важнее всего», – сказал Бензема.

  • Мбаппе заключил с «ПСЖ» контракт до 2025 года.
  • Француз сможет заработать 471 миллион евро за 3 сезона.
  • Ожидалось, что 23-летний форвард присоединится к «Реалу» на правах свободного агента.
  • Мадридцы в финале ЛЧ сыграют с «Ливерпулем».

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Источник: RMC Sport

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Комментарии1
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    Рейтинг: +64675

    portero 1 час назад

    Правильный подход, ЛЧ финал главное!!!
    А остальное естьткому подумаь и порешать...

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