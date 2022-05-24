От Мбаппе уходят подписчики. За несколько дней отписались больше 600 тысяч

Килиан Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ». Француз отказал «Реалу».

Решение 23-летнего форварда остаться в Париже гневно восприняли многие болельщики. Они стали отписываться от футболиста в соцсетях.

В субботу в инстаграме (запрещен в РФ) Мбаппе было 71,6 миллиона подписчиков. Сейчас – 71 миллион.

Мбаппе стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Он сможет заработать по новому контракту с «ПСЖ» 471 миллион евро до 2025 года.

А еще Килиану гарантировали, что он будет влиять на ключевые решения клуба.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?