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От Мбаппе уходят подписчики. За несколько дней отписались больше 600 тысяч

Килиан Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ». Француз отказал «Реалу».

Решение 23-летнего форварда остаться в Париже гневно восприняли многие болельщики. Они стали отписываться от футболиста в соцсетях.

В субботу в инстаграме (запрещен в РФ) Мбаппе было 71,6 миллиона подписчиков. Сейчас – 71 миллион.

  • Мбаппе стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.
  • Он сможет заработать по новому контракту с «ПСЖ» 471 миллион евро до 2025 года.
  • А еще Килиану гарантировали, что он будет влиять на ключевые решения клуба.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 17:23
Комментарии4
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    Рейтинг: +13629

    Skull_Boy 51 минуту назад

    Что лучше глорные аккаунты в сети или 400 млн евро, думаю 400 млн евро

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    Рейтинг: +64675

    portero 1 час назад

    В процентном отнощении это ничтожно мало!!!

    0
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    Рейтинг: +16752

    Garrincha58 1 час назад

    да пофиг нам на этого фраера

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    Рейтинг: +9969

    "supermax" 1 час назад

    невелика цена продажности....и без них заработает

    0
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