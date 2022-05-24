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Месси доволен решением Мбаппе остаться в «ПСЖ» (Marca)

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси положительно отреагировал на новость о продлении контракта между Килианом Мбаппе и парижским клубом.

Аргентинец доволен решением 23-летнего футболиста остаться, поскольку считает, что с ним у команды больше шансов на победу в Лиге чемпионов.

  • Мбаппе заключил с «ПСЖ» соглашение до 2025 года.
  • Француз сможет заработать 471 миллион евро за 3 сезона.
  • В текущем розыгрыше ЛЧ парижане вылетели от «Реала» в 1/8 финала.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Marca

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