Месси доволен решением Мбаппе остаться в «ПСЖ» (Marca)

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси положительно отреагировал на новость о продлении контракта между Килианом Мбаппе и парижским клубом.

Аргентинец доволен решением 23-летнего футболиста остаться, поскольку считает, что с ним у команды больше шансов на победу в Лиге чемпионов.

Мбаппе заключил с «ПСЖ» соглашение до 2025 года.

Француз сможет заработать 471 миллион евро за 3 сезона.

В текущем розыгрыше ЛЧ парижане вылетели от «Реала» в 1/8 финала.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?