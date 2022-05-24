Месси доволен решением Мбаппе остаться в «ПСЖ» (Marca)

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси положительно отреагировал на новость о продлении контракта между Килианом Мбаппе и парижским клубом.
Аргентинец доволен решением 23-летнего футболиста остаться, поскольку считает, что с ним у команды больше шансов на победу в Лиге чемпионов.
- Мбаппе заключил с «ПСЖ» соглашение до 2025 года.
- Француз сможет заработать 471 миллион евро за 3 сезона.
- В текущем розыгрыше ЛЧ парижане вылетели от «Реала» в 1/8 финала.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: Marca